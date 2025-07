RoRo vs. Abby en ‘La Velada del Año V’: ¿Hubo robo? Esto pasó en la polémica pelea

La pelea RoRo vs. Abby en 'La Velada del Año V' fue polémica por la decisión de los jueces. (Fotos: EFE / Shutterstock)

Después de una contundente victoria de Alana Flores en La Velada del Año V, la cartelera del evento continuó con otro esperado enfrentamiento: El de la influencer RoRo Bueno y la streamer Abby, que provocó polémica en redes sociales.

En el evento del streamer Ibai Llanos programado para este sábado 26 de julio contó con diversas actuaciones de creadores de contenido en redes sociales como Andoni, Carlos Belcast, TheGrefg y Westcol, por mencionar algunos.

Dentro de la cartelera, uno de los combates femeninos fue el de las españolas, mismo que ganó Abby por decisión dividida. No obstante, el resultado dejó inconformes a muchos de los espectadores.

Alrededor de las 15:15 horas (tiempo del centro de México), ambas influencers llegaron al estadio de La Cartuja, en Sevilla, España, para dar inicio al combate pactado a tres asaltos de dos minutos cada uno, tal como el de la streamer mexicana Alana y Ari Geli.

Alana Flores ganó su pelea contra Ari Geli en 'La Velada del Año V'. (Fotos: EFE)

¿La Velada del Año 5′: ¿Qué pasó en la pelea de RoRo vs. Abby?

El combate de boxeo amateur era uno de los más esperados gracias a la tensión que había entre ambas competidoras, pues Abby no paraba de criticar y hasta insultar a RoRo con temas como el de su estatura.

Precisamente, la diferencia de altura entre ambas (1.49m de RoRo Bueno contra el 1.72m de Abby) es otro de los factores que hizo llamativa la pelea, así como el peso, pues la segunda tenía alrededor de cuatro kilos más que Bueno.

Desde el inicio, la creadora de contenido en temas de estilo de vida se acercó al cuerpo de la streamer, con la intención de conectar algunos puños, pero el réferi intervino varias ocasiones para que esto no ocurriera.

A unos segundos de iniciado el combate, RoRo se tropezó dentro del ring, lo que encendió los focos rojos de los asistentes, quienes creían que ahí terminaría el encuentro, pero no fue así. Bueno se estabilizó después del tropezón y siguió la pelea de box.

La técnica de RoRo Bueno era acortar distancia con su oponente y buscar las partes bajas del cuerpo, pues por la altura le era imposible conectar puños en la cabeza. No obstante, cada que se acercaba e incluso tenía a Abby sobre las cuerdas, el réferi la separaba.

En una ocasión, Abby le desajustó el casco de protección a RoRo, otra señal de alerta que al final no pasó a mayores. Sin embargo, el réferi no hizo mucho por parar la pelea como en otras ocasiones.

Roro vs. Abby Las creadoras de contenido RoRo (i) y Abby (d) pelearon en 'La Velada del Año 5'. (José Manuel Vidal/EFE)

¿Quién ganó la pelea RoRo vs. Abby?

Al final del encuentro, los jueces determinaron por decisión dividida que Abby es la ganadora de este encuentro, lo que no dejó indiferente a la audiencia y seguidores de las influencers.

Durante su discurso de agradecimiento, Abby mencionó una ardua preparación, pero también reconoció la fortaleza y coraje de RoRo para subirse al ring con ella pese a la diferencia de estatura, peso y otros factores.

“Por último, decirle a RoRo: te saco 23 centímetros, te saco peso, nos hemos lesionado y te has subido aquí, me has platado cara, así que aquí yo solo veo a dos ganadoras”, expresó.

Público, en desacuerdo con la decisión de los jueces en ‘La Velada del Año V’, RoRo vs. Abby

Sin embargo, el público no pareció estar muy de acuerdo en la decisión de los jueces, pues los asistentes abuchearon a Abby desde las gradas cuando inició su entrevista. Incluso, los conductores tuvieron que intervenir.

“Por favor, un poco de respeto, aplaudan; un aplauso también para Abby, lo pido de corazón porque creo que hizo gran dedicación y esfuerzo y creo que todo mundo se merece recibir el cariño. Coño, sois un público de puta madre”, expresó Ibai Llanos, amigo de Gerard Piqué.

Mientras tanto, el entrevistador sobre el ring destacó que la decisión fue tomada por “un jurado profesional”. “Respeto a los boxeadores que se han estado preparando”, agregó. Y al momento de hablar, la streamer española recibió más abucheos.

En redes sociales la situación no fue diferente, pues muchos usuarios reprocharon la presunta ventaja que los jueces y el mismo réferi otorgaron a Abby, pues cada que RoRo se acercaba para acortar distancia e igualar las condiciones contra su rival, el árbitro lo impedía.

Comentarios en el video de YouTube de la pelea entre RoRo y Abby. (Foto: Captura de pantalla youtube.com)

Esto fue especialmente lo que reprochó la audiencia, quienes aseguran que la pelea fue injusta y le otorgaron más ventaja a Abby de la que tenía al impedir que RoRo se le acercara.