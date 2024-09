Franco Escamilla comparte foto familiar y ‘se la recuerdan’ por ‘chistes’ gordofóbicos que hizo antes

¿Todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra? Al igual que las redes sociales cancelaron a personajes como Adrián Marcelo tras su salida de La Casa de los Famosos México, ahora llegó el turno de Franco Escamilla a quien le recordaron chistes hechos a costa de la apariencia física de las personas, principalmente mujeres con sobre peso, catalogándolo un ‘gordo fóbico’.

Es en este punto donde recordamos una frase la cual dice ‘los pecados del padre’ y no hay mejor forma de ejemplificarla porque las ‘bromas’ del también cantante mexicano resurgieron a consecuencia de un video y fotos publicadas por él en la celebración de los 15 años de su hija, a quien señalaron por su cuerpo.

A raíz de esto, algunos usuarios se burlaron de toda la familia del comediante y la compararon con personajes del programa de televisión Peppa pig y recordaron escenas de la serie animada Los Padrinos Mágicos.

Esta fue la foto por la que se desencadenaron las críticas Franco Escamilla y su familia. (Captura: Redes Sociales)

En la plataforma digital de X lo compararon con Adrián Marcelo porque presuntamente ayuda a diferentes organizaciones sin fines de lucro, pero hace chistes discriminatorios hacia otras personas por su apariencia.

Por el momento, el originario de Monterrey no respondió nada tras los ataques en contra de su hija, pero en el pasado salió en defensa de ellos, pero por otro tema relacionado con Arath de la Torre.

Este es uno de los chistes de Franco Escamilla por el que lo cancelaron. (Foto: Captura Redes Sociales)

¿Qué dijo Franco Escamilla de sus hijos?

En un pódcast compartido en el canal oficial de YouTube de Franco Escamilla, el standupero mexicano pidió un alto a las ofensas contra sus hijos desencadenadas por un chiste sobre los problemas de Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México.

“Insultaron a mis hijos, se meten con ms hijos cuando deberías ser, conmigo, tienen mucho para decirme, mi físico, mis dientes, mi pelo, yo aguanto vara, tengamos decencia porque criticaron a mi familia, lo insultaron, pero, díganme, ¿cuándo los insultaron ellos a ustedes?, yo les aguanto todo, es entretenimiento a fin de cuentas”, declaró Escamilla el pasado 4 de agosto.

Franco Escamilla negó ser amigo de Adrián Marcelo. (Foto: Especial El Financiero)

¿Franco Escamilla es amigo de Adrián Marcelo? Esto dijo el comediante

En una charla de Franco Escamilla con Iván ‘la mole’ acerca de Adrián Marcelo, el influencer negó tener una relación de amistad con el exintegrante del cuarto Tierra.

“Yo no apoyo a Adrián Marcelo, ¿cuándo me vieron con él?, la gente que me sigue, máximo respeto porque es amigo de mi compadre, no somos amigos, no lo apoyo, no hago campañas por nadie”, declaró en el mismo pódcast citado anteriormente.

Además, habló de algunos habitantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

“Gomita me cae bien, no me interesa como les cae a ustedes, a Sabine Moussier la conocí y era muy educada, Mayito lo conocí en un evento y tanto su esposa como él fueron amables conmigo y al resto no los conozco, a Adrián lo vi una vez, tenemos un trato profesional, no lo ataco ni lo defiendo”, detalló Escamilla.