Mariana Echeverría reaparece en redes y asegura que se disculpará: ‘Afrontaré la situación’

Mariana Echeverría apareció en sus redes sociales, luego de que se convirtió en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México, en donde aseguró que se disculpará públicamente en el programa matutino Hoy.

La exconductora de Me Caigo de Risa confirmó que este martes será una de las invitadas del programa matutino, lo que llamó la atención, ya que Mariana realizó algunos comentarios negativos sobre Arath de la Torre, presentador de Hoy.

¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre Arath de la Torre?

La polémica en La Casa de los Famosos comenzó debido a que la exconductora de Faisy Nights aseguró que Arath de la Torre no tenía una buena relación con sus compañeros de Hoy.

“A ver, aguántalo 10 años de programa... No, está aislado porque nadie lo quiere. Por eso está solo porque no puede convivir. No lo soportan”, comentó Mariana, quien también indicó que a “Andrea” no le cae bien el conductor.

Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta eliminada de 'La Casa de los Famosos', luego de protagonizar múltiples polémicas. (Foto: Mariana Echeverría/ Facebook)

Luego de estos comentarios, Andrea Legarreta compartió en sus redes sociales que las declaraciones de Echeverría eran falsas: “Años de conocerte y quererte amigo… Te adoro y deseo lo mejor para ti y tu hermosa familia”.

Al posicionamiento también se sumó Andrea Escalona, parte del equipo de Hoy, quien indicó: “A Arath lo quiero, admiro y respeto (...) Mi compañero en Hoy, que también llamo amigo, ha compartido las tristezas y alegrías”.

Marian Echeverría se disculpará en ‘Hoy’ tras polémica en ‘La Casa de los Famosos’

Dado que la presentadora estaba completamente incomunicada del reality show, fue la madrugada de este lunes que reapareció en sus redes sociales, para hablar de las polémicas de La Casa de los Famosos que ella protagonizó.

En sus historias de Instagram aseguró que un reality show no define a las personas y aceptó que ella no supo cómo jugar sus cartas de la manera adecuada, sin embargo, envió sus mejores deseos a quienes siguen en el programa: “Qué gane el mejor”, comentó.

Mariana Echeverría dijo que recién se enteró que sus comentarios sobre Arath de la Torre en La Casa de los Famosos habían generado molestia entre los conductores de Hoy, por lo que irá al programa para disculparse directamente con ellos.

“Pido una disculpa y la voy a pedir en vivo mañana y frente a ellos. Cuando yo iba percibía eso (que Arath estaba aislado) pero hablé sin fundamentos y sin una certeza así que yo lo dí por hecho, lo cual no es así”, dijo Echeverría.

Mariana comentó que siempre había sido muy bien recibida en el programa matutino, por lo que quiere hacer frente a la polémica: “Afrontaré la situación, iré al programa de Hoy y pediré disculpas a las personas que tengo que pedir disculpas porque realmente ahí siempre me han abierto las puertas”.

Productora de ‘Hoy’ no quería a Mariana Echeverría como invitada

A pesar de que Mariana Echeverría confirmó su participación en Hoy este martes, Andrea Legarreta dijo en un encuentro con los medios de comunicación que Andrea Rodríguez, la productora del matutino, tenía sus reservas sobre invitar a la exparticipante de La Casa de los Famosos 2024.

“La jefa no quería, hay ciertos elementos que no quiere, pero tengo entendido que por el tipo de programa, no sé si hay una especie de contrato, en el que tienen que asistir de promoción”, dijo Legarreta.

Este sería el motivo por el que Mariana Echeverría sí asistirá a Hoy: “mi jefa sigue obviamente las reglas, pero, de querer, no”, dijo Andrea, quien compartió que no juzgarán a la exconductora de Me Caigo de Risa, pero que sí hablarán de las polémicas.

“No se trata de ser inhumanos (...) No soy quién para decirle: ‘oye, tú eres de lo peor’, la verdad. Ni a ella ni a nadie. Simplemente es poner lo que hemos visto, yo creo que para ella va a ser muy duro”, agregó.

¿Qué hará Mariana Echeverría tras ser la cuarta eliminada de ‘La Casa de los Famosos’?

Mariana Echeverría indicó que previo a su ingreso a la segunda temporada de La Casa de los Famosos le habían comentado que los reality show únicamente avivan el odio, lo que confirmó tras su paso por el programa.

“Me dijeron que este programa se alimentaba de hate, ya lo vi y no lo voy a seguir alimentando, solo contestaré mensajes de amor”, indicó y dijo que ella seguirá con su vida de manera habitual.

Mariana Echeverría dijo que seguirá con si vida de manera normal, por lo que volverá a León tras su paso por 'La Casa de los Famosos'. (Foto: Instagram @marianaecheve).

“La próxima semana me voy a León (Guanajuato), me olvidaré de todo esto y aquí terminó el juego para mí”, agregó y dio las gracias a La Casa de los Famosos, ya que aseguró haber aprendido mucho del reality show.