Arath de la Torre comparó pleito de Faisy y Mariana Echeverría con LCDLF: ‘Se puede quedar sin trabajo afuera’

Como crónica de una eliminación anunciada, Mariana Echeverría se convirtió en la expulsada 4 de La Casa de los Famosos México 2024 y su estancia de un mes en el reality show fue suficiente para crear nuevas polémicas y revivir algunas que mostraron que no todo lo “pasado pisado”, como un conflicto que la distanció del conductor Faisy (Omar Pérez Reyes).

“Yo prometí no hablar de nadie que estuviera afuera, pero yo me sé la historia de Faisy, no la voy a contar, pero me la sé y confirma lo que estamos viviendo, punto”, expresó hace unos días el presentador Arath de la Torre.

Mariana Echeverría fue protagonista de varios momentos de tensión en La Casa de los Famosos México, desde esconder la comida, repartir porciones desiguales de guisados, quitarle un mango a Briggitte Bozzo y fue señalada constantemente de bullying a algunos de los participantes, en especial del cuarto Mar.

Mariana Echeverría fue llamada 'Lady Mango' en LCDLFM. (Foto: Especial El Financiero)

Arath de la Torre habla sobre Faisy y Mariana Echeverría

Hacia su última semana en el reality, incluso el cuarto Tierra (su equipo) manifestó que se sentía incómodo con sus actitudes; según expresó Mariana Echeverría al salir del programa, ella tampoco se sentía bien.

En esos días, Arath recordó su extraña salida del programa de Faisy Nights, cuando el productor y titular del programa la despidió.

“El programa se llama Faisy Nights, todo lo que yo estoy viviendo ahorita coincide con lo que Faisy platicó conmigo, que (Mariana) tenga mucho cuidado con lo que hace porque solita hasta sin trabajo se puede quedar allá afuera”, expresó el conductor de Hoy en el cuarto Mar.

Arath de la Torre explicó que tampoco Adrián Marcelo quería a Mariana Echeverría. (Foto: Facebook La Casa de los Famosos México).

Arath reiteró que debía ser más cautelosa con su comportamiento: “Este programa es de mucho cuidado, cuidado, no se lo auguro porque tiene un hijo, porque es mujer, pero yo me sé la historia del lado de Faisy, no lo voy a involucrar, me lo contó en corto, como un caballero, pero todo lo que estamos viviendo pasó allá. El programa se llama Faisy Nights y te vas. El mismo Adrián Marcelo ni Gomita la quieren, no la quiere nadie en ese cuarto (Tierra)”.

“La ‘malas leches’ no las aceptan”, coincidió Mario Bezares.

La pelea entre Mariana Echeverría y Faisy comenzó en uno de los ensayos de de ‘Faisy Nights’ de donde la presentadora fue despedida: Foto: Faisy Nights

¿Qué pasó con Mariana Echeverría y Faisy?

Omar Pérez Reyes (Faisy) y Mariana Echeverría compartieron pantalla en el programa Faisy Nights, pero tuvieron un problema durante un ensayo del show.

En ese entonces, su distanciamiento estuvo rodeado de rumores, Faisy ha negado haber hecho comentarios despectivos hacia Mariana y durante una entrevista en Hoy de hace un año se limitó a decir que tuvieron “un encontronazo”, pero no fue de las dimensiones que se divulgaron en redes sociales.

“Mariana es de mis mejores amigas, fue mi testigo, fui su testigo también en la boda, y seguiremos peleándonos y seguiremos encontentándonos”.

Hace unos días, en un encuentro con medios de comunicación, el presentador fue cuestionado sobre su relación con Mariana Echeverría: “Todo lo que ustedes saben de ella y que si nos peleamos es por boca de ella, a mí no me gusta estar en chismes... ella es la que ha ventilado eso en sus publicaciones”.

“En Faisy Nights decidí no seguir con la relación con Mariana en el programa, cuando no estás cómodo con alguien es válido moverse. No solo ahí: en la universidad, en la oficina, en una escuela. Yo lo que hice fue eso, si hay personas que han sentido eso de Mariana deben expresarlo en el momento y moverse. Yo lo que les puedo decir es que, en el momento en el que ya no me sentí cómodo, me hice a un ladito”, comentó.

Asimismo, Faisy agregó: “Me gustaría decirles más cosas, pero trato de portarme como un caballero... Tomé la decisión de seguir, porque ya no me la pasaba bien”.

A pesar de que Mariana Echeverría y Faisy tenían una gran amistad se distanciaron durante los últimos meses. (Foto: Faisy Nights)

¿Mariana Echeverría volverá a ‘Me caigo de risa’?

Mariana Echeverría participó por casi una década en Me caigo de risa, donde volvió a compartir pantalla con Faisy.

Al ser cuestionado sobre si ella tendrá su lugar en Me caigo de risa, Faisy explicó: “Al principio me decían ‘es que tú quieres sacarla’ y ahora me dicen ‘tú no la regreses’ (...) yo no puedo sacarla, ni no sacarla, eso está en las manos de la empresa y el productor, creo que cuando alguien no está cómodo se tiene que mover, no vinimos a aguantar... Tampoco es que ella necesite dinero”.

Faisy reiteró que él no busca peleas: “Es mejor acabar bonito, que terminar enojados y cosas feas”.

En mayo de 2024, Mariana dijo en entrevista con Yordi Rosado que amaba el proyecto de Me caigo de risa, pero no sabía si volvería a la temporada 10 por conflictos con personas del equipo, ya que prefería priorizar su paz mental y darse un tiempo para ella y su familia: “La decisión está de mi parte, siempre voy a optar por mi paz mental”.

Yordi le preguntó si la hicieron sentir mal y ella comenzó a llorar: “sí, pero no soy rencorosa, estoy trabajando en mi persona. No me gustaría hablar mucho porque vamos a trabajar mucho si todo pasa bien, si dios quiere”.

Luego entró como participante de La Casa de los Famosos México 2024.

Hay cuatro eliminados en LCDLFM. @LaCasaFamososMx