¿Quién es el conductor por el que inició el pleito entre Anette Cuburu y Andrea Legarreta?

Las conductoras Anette Cuburu y Andrea Legarreta están en medio de la polémica luego de que la primera calificara a la integrante del programa Hoy como una mala persona que se merece lo peor.

“Las detesto a las dos”, dijo en el canal de YouTube de Carlos Uriel al agregar a la productora Carmen Armendáriz, quienes acusa por perjudicarla al inventar chismes sobre ella y argumentar que “destruyen carreras”.

“Alguien que está hablando de mí hace 16 años, de un chisme pedorro que salió de una productora de quinta y de una conductora que está ahí desde porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabe”, argumentó.

¿Qué pasó entre Anette Cuburu y Andrea Legarreta?

En 2008, Cuburu formó parte del matutino al que llegó a una sección de maternidad, pero luego se ganó un espacio más regular. En entrevista con Mara Patricia Castañeda, apuntó que había 2 mujeres “que no querían que estuviera porque las opacaba y hacía sombra”.

Cuando surgió un supuesto rumor de romance extramatrimonial de Cuburu con el conductor Raúl Araiza, Andrea Legarreta le mandó un mensaje para cuestionarla y afirma que ella le contestó de manera agresiva.

“A lo mejor hubo gente que le dijo ‘Andrea fue a rajar’. Ella prefirió pensar eso que asumir el resultado de la decisión que ella tomó”, le dijo también a la periodista en 2021.

Anette Cuburu habló de la polémica con Andrea Legarreta. (Instagram @anetteoficial / @andrealegarreta).

Esto dijo Anette Cuburu sobre Raúl Araiza

Anette negó la relación con ‘El Negro’, que surgió cuando estaba casada con Alejandro Benítez, ejecutivo en Televisa. “Ese es el único chisme que me han inventado”, reiteró en la plática.

“Como siempre lo he dicho, ojalá, si es un cuero, yo lo adoro y es un tipazo y no hay persona que lo conozca que no lo adore. Salíamos mucho de viaje, de gira con el programa, estábamos mucho juntos y cuando yo quiero a alguien lo quiero mucho, soy muy apapachona”, agregó.

En 2019, luego de que una revista de espectáculos asegurara que habían retomado la relación, salió a aclarar la situación en el programa Venga la alegría.

“Esta nota la pagó el mismo señor que me vetó durante 8 años, que me dejó sin trabajo y yo tuve que pedir dinero prestado para comprar los pañales de mis hijos”, apuntó al confirmar que no hablaba con Araiza hace 11 años.

Raúl Araiza fue involucrado sentimentalmente con Anette Cuburu. (Foto: Instagram)

El polémico divorcio de Anette Cuburu y Alejandro Benítez

La pareja se casó en mayo del 2004 en Acapulco y producto de su amor nacieron sus 3 hijos en común. Luego de 7 años juntos, anunciaron su divorcio en 2011.

No terminaron de buena forma, por lo que desde entonces Cuburu ha señalado a Benítez por cerrarle las puertas en San Ángel, lo que conllevó en una depresión. “Fue la etapa más dura de mi vida, sin lugar a dudas. De por sí un divorcio es devastador”, dijo a Isabel Lascurain.

Aseguró que entonces la vetó “injustamente” de proyectos en cine, televisión y obras de teatro. “Vivi unas cosas horribles, me jalaba los pelos, me sentaba a llorar desesperada”, apuntó.