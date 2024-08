Mariana Echeverría habló de su relación con el narco antes de ‘LCDLFM’: ‘Era mucha fiesta, mucha droga’

Mariana Echeverría cuenta con una larga trayectoria en el mundo de los espectáculos más allá de La Casa de los Famosos, pues ha sido parte de diferentes reality shows e incluso llegó a ser contratada por un narcotraficante.

La exconductora de Faisy Nights compartió esta anécdota durante una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, en donde reveló que todo sucedió cuando ella trabajaba para el programa Guerra de Chistes.

¿Cómo fue el trabajo de Mariana Echeverría, de ‘La Casa de los Famosos’, con el narco?

Al inicio de su carrera, antes de llegar a ser parte de programas como Me Caigo de Risa, Mariana Echeverría estuvo en Guerra de Chistes, el cual se convirtió en uno de los shows más exitosos de Telehit.

Este proyecto contaba con la participación de cómicos y humoristas como Juan Carlos “El Borrego” Nava, Juan Carlos Casasola y Lalo Manzano; equipo al que se integró Mariana Echeverría luego de su paso por Se Vale.

“Con ellos fuimos a lugares que nunca imaginé ir”, comentó la integrante de La Casa de los Famosos México; a pesar de que indicó que solía pasarla bien con sus compañeros de trabajo, en una ocasión tuvo una experiencia aterradora.

Antes de estar en 'La Casa de los Famosos', Mariana Echeverría trabajó en 'Guerra de Chistes' en donde fue contratada por narcotraficantes. (Foto: Instagram @marianaecheve).

“Nos contrataron muchos narcos, estaba muy pesado”, comentó sobre una fiesta en la que tuvieron que presentar un show. Mariana compartió que ese día los citaron en un hotel, del cual salieron al lugar del evento en una camioneta negra y blindada.

“Nos bajamos en ese lugar, nunca supe qué lugar era”, comentó. Mariana Echeverría compartió que en la fiesta había algunas familias y no tenían demasiada seguridad, a pesar de la situación.

“Nos subieron al escenario, estaba el confeti, llegaban los niños, se subían, te lo echaban. Un grupito por allá, otro por acá. Nadie nos hizo caso”, dijo la conductora, y detalló que incluso los pequeños les llegaron a quitar el micrófono.

Mariana Echeverría asegura que les ofrecieron cocaína

La presentadora aseguró que ella jamás conoció a la persona que los contrató y desconoce su identidad; sin embargo, al finalizar su presentación les ofrecieron drogas y fajos de billetes en efectivo.

“Abrieron los portafolios había cocaína y nos dijeron ‘agarren lo que quieran’ (…) Al final los fajos de billetes”, compartió Mariana Echeverría, quien aseguró que en ese momento no entendía lo que estaba pasando.

La concursante de La Casa de los Famosos 2024 aseguró que ella jamás tomó la droga que le estaban ofreciendo, ya que no ha consumido sustancias ilícitas: “nunca me he drogado, hasta la fecha, nunca he probado ninguna droga y no me arrepiento”.

Tras el evento del narcotraficante, Juan Carlos “El Borrego” Nava le recomendó a Mariana seguir con su vida como si nada hubiera pasado, a pesar de que la experiencia fue aterradora para ella.

“Vi esas cosas y me asustaba, no era normal para mí. Yo venía de casa, de una escuela para niñas. Ese mundo era muy difícil”, comentó; sin embargo, no se arrepiente de las decisiones que tomó en su momento, ya que pudo seguir construyendo su carrera.

“Lo supe llevar muy bien. Nunca perdí el piso, lo pude haber perdido ahí. Era mucha fiesta, mucha droga, mucho todo, pero me mantuve”, finalizó sobre este episodio de su vida.

Luego de Guerra de Chistes, Mariana Echeverría fue parte de diferentes reality shows y programas como Las estrellas bailan en Hoy. Actualmente se encuentra concursando en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.