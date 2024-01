¿Por qué Franco Escamilla ‘canceló’ a una marca de salsas? ‘Con mi familia nadie se mete’

Tras escuchar la experiencia de Iván Fematt ‘La Mole’ con una marca de salsas, el comediante Franco Escamilla lanzó una queja en uno de sus videos más recientes.

Franco Escamilla es un ‘standupero’ mexicano que saltó a la fama alrededor de 2017 con el lanzamiento de sus especiales de comedia. En la actualidad se dedica a crear contenido para sus redes sociales.

El pasado 23 de enero, por medio de su canal de YouTube, Escamilla hizo una nueva transmisión en vivo, acompañado de ‘La Mole’, de un programa llamado Los Amos del Universo. En este capítulo, las personalidades hablaron sobre algunos de sus alimentos favoritos para pasar el rato.

Franco Escamilla reaccionó a una experiencia que tuvo 'La Mole' con una marca de salsas. (Especial)

¿Por qué Franco Escamilla se quejó de unas salsas?

En aquella transmisión de Los Amos del Universo, Escamilla y ‘La Mole’ dedicaron un par de minutos para hablar de sus salsas favoritas, hasta que una de las personas detrás de cámaras mencionó a una marca mexicana.

“¿La Del Primo? ¿Qué es eso?”, preguntó Franco antes de reconocer a lo que se referían, “cómo no, las botellitas de vidrio... tienen una que es como con aguacate, qué buena es”.

A pesar de su comentario, ‘La Mole’ aseguró que en una ocasión aquella marca lo contrató para una colaboración y no se le pagó: “Lástima que no pagan... no me pagaron a mí, me contrataron y no me pagaron”.

Franco Escamilla hizo un llamado para que se le pagara lo que se le debe a ‘La Mole’ antes de seguir con su programa.

“Con mi familia nadie se mete”, dijo Escamilla en un tono serio, ‘La Mole’ concluyó el tema agradeciendo al comediante. Al día siguiente, Franco publicó el clip de Los Amos del Universo en su Instagram, pero censurando el nombre de la marca.

¿Qué pasó con las salsas que criticó Franco Escamilla?

Aunque Franco Escamilla y ‘La Mole’ no dieron todos los detalles de la marca a la que se referían, los fanáticos de los influencers han especulado que se trata de Salsa Del Primo, una marca que se fundó en 1998.

“Páguenle a ‘La Mole’”, “¿le van a pagar a ‘La Mole’?”, “se puso brava la salsa”, son algunos de los comentarios que se podían leer en los comentarios de las publicaciones de Del Primo, antes de que desactivaran aquella sección.

Franco Escamilla participó en un programa de YouTube con 'La Mole'. (Foto: YouTube / @francoescamilla)

‘La Mole’ no especificó en que campaña trabajó con la marca de salsas, pero el 3 de febrero del año pasado, Del Primo publicó en su cuenta de Facebook un video en el que aparece Iván Fematt y el cantante Elías Medina y hablan sobre sus trayectorias profesionales.

Además de desactivar la sección de comentarios, Salsas Del Primo no se ha pronunciado ante la polémica con Franco Escamilla y ‘La Mole’.