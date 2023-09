¿Cuál es el mejor momento del día para comer aguacate?

“De día soy una y de noche otra”: el aguacate es uno de los alimentos más populares dentro de las cocinas mexicanas, ya que se encuentra en platillos como tacos, salsas como el guacamole y ensaladas; sin embargo, ¿te has preguntado cuál es el mejor momento para comerlo?

El aguacate es un fruto originario de México que tiene diversas variedades, es un alimento rico en grasas insaturadas, potasio y en vitaminas, se consume por igual en el guacamole de la tarde o en el ‘avocado toast’ de la mañana.

A pesar de que el aguacate es un alimentos con varios beneficios, no es tan bueno ingerirlo en exceso. (Especial El Financiero)

Beneficios de comer aguacate

Aparte de ser un delicioso acompañamiento para los taquitos, el portal de Eat this, not that comenta que el consumo moderado de aguacate puede resultar en un alimento saludable.

“Algunas personas pueden no darse cuenta de que añadirlos (a los aguacates) a una dieta sana y equilibrada puede ofrecer efectos positivos”, comentó la especialista Lauren Manaker en conversación con el portal de Eat this, not that.

Estos son algunos de los beneficios del aguacate, de acuerdo con Healthline:

Es una fuente de nutrientes

Beneficia a la salud intestinal

Fuente de antioxidantes y antiinflamatorios

Tiene grandes cantidades de fibra

¿Es mejor comer el aguacate en la mañana o en la noche?

Hay quienes se cuestionan si esta fruta se debería de consumir en algún momento específico del día. El sitio de Healthline acomoda al aguacate como uno de los mejores alimentos para evitar la fatiga matutina que surge al despertar.

Aguacate El aguacate es un tipo de fruta que se originó en México. (Foto: Especial).

“Añadir aguacate a tu plato de fruta matutino, a un batido para obtener una deliciosa consistencia cremosa o acompaña tus huevos con aguacate en rodajas para un impulso extra (de energía)”, explica aquel sitio especializado en temas de salud.

Este efecto energético del aguacate se debe a que las grasas saludables que le aporta al cuerpo llenan al organismo de energía que dura un par de horas.

Su alto contenido de fibra, un compuesto que ayuda a la salud digestiva, evita que los bajones de energía provocados por los picos de azúcar en la sangre generen una sensación de cansancio.

Hay quienes prefieren consumir el alimento en la noche como acompañamiento de sus alimentos, pero no hay evidencia de que a esas horas pueda producir efectos secundarios o beneficios para el cuerpo.

El aguacate es uno de los alimentos mexicanos más populares en el mundo, además, tiene beneficios para la salud. (Foto: Shutterstock).

¿Cuánto aguacate debería comer al día?

A pesar de que el aguacate es catalogado como un ‘superalimento’, por plataformas como Healthline, su consumo en exceso puede producir algunos efectos secundarios en el organismo. Aparte de que contienen altas cantidades de calorías.

Algunos de los problemas que produce el exceso de aguacates, de acuerdo con Eat this, not that, se encuentra: aumento de peso, inflamación, dolores estomacales, entre otros.

“Recomendaría que de medio a un aguacate al día es razonable”, explicó la especialista Ariana Cucuzza al sitio de la Clínica de Cleveland para evitar sufrir los efectos negativos de la comida.