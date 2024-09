Adrián Marcelo reaparece tras su salida de ‘La Casa de los Famosos’ y presume aumento de seguidores

Adrián Marcelo, el comediante regiomontano que generó una enorme polémica en La Casa de los Famosos, reapareció en redes sociales luego de salir de manera abrupta del reality show, después de protagonizar una pelea con Gala Montes.

Iván Fematt “La Mole”, quien es amigo del comediante y con el cual hace el podcast Hermanos de leche, fue el encargado de compartir las primeras imágenes y reacciones del exconcursante de La Casa de los Famosos a través de redes sociales.

¿A dónde fue Adrián Marcelo luego de su salida de ‘La Casa de los Famosos’?

Previo a las publicaciones de “La Mole”, Luis Caballero, actor mejor conocido como Potro, quien también fue parte del reality show de Rosa María Noguerón, compartió que Adrián Marcelo fue directamente a Monterrey una vez que salió del programa de televisión.

“Ya está en Monterrey. Yo no he hablado con él, ahorita justo me dijo Tony, uno de tus colegas, que ya llegó a Monterrey, ya está en Monterrey”, explicó Potro en una entrevista con el youtuber Edén Dorantes.

Poco después, “La Mole” compartió una fotografía en sus redes sociales en donde se puede ver a Adrián Marcelo muy sonriente usando una de las playeras de su mercancía oficial, junto a su amigo.

“Muchachos, lo tenemos”, escribió “La Mole”, quien poco antes de la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos, estuvo publicando mensajes en contra del programa.

¿Cómo está Adrián Marcelo luego de la polémica?

Además, en una entrevista con Multimedios, Iván Fematt compartió que Adrián Marcelo no sabe exactamente todo lo que sucedió fuera del reality show, debido a que una de las reglas de La Casa de los Famosos es no tener comunicación con el exterior, por lo que se aseguró de dejarle claro que todo está bien.

“Yo hablé un minuto con él, le dije: ‘Hermano, te amo’, lloramos los dos. Le dije: ‘Te quiero mucho. Todo va a estar bien’”, agregó “La Mole”, quien también publicó una imagen de las polémicas sandalias Gucci de Adrián Marcelo, por las cuales fue criticado.

"La Mole" publicó una fotografía de las costosas sandalias de Adrián Marcelo, por las cuales fue muy criticado dentro de 'La Casa de los Famosos'. (Foto: Captura de pantalla)

“La Mole” indicó que fueron momentos muy tensos los que se vivieron previo a la salida de Adrián Marcelo, debido a que es muy complicado poder sacar a un concursante de La Casa de los Famosos debido a los contratos.

Hasta este momento, Adrián Marcelo no ha hablado directamente sobre todo lo que sucedió en el reality show; sin embargo, el actor Juan Carlos “El Borrego” Nava aseguró que el comediante no fue expulsado, sino que fue el representante del youtuber quien decidió sacarlo del juego.

El "Borrego" Nava aseguró que fue el representante de Adrián Marcelo quien tomó la decisión de sacarlo del reality show. (Foto: Especial El Financiero) (Especial)

“No lo sacaron, no lo corrieron. No (fue) su familia; fue su representante y una persona legal que dijeron ‘Hasta aquí’. Esa es la realidad”, reveló en el programa La Taquilla.

Adrián Marcelo presume que ganó más de 19 mil suscriptores

Adrián Marcelo también realizó una transmisión en vivo; él no habló ni apareció en el video, ya que lo único que mostró fue como iba ganando más y más seguidores en sus redes sociales.

El número de suscriptores que tenía en YouTube antes de la transmisión era de 2 millones 865 mil 469; mientras que al finalizar el video contaba con más de 2 millones 885 mil, es decir un aumento de más de 19 mil followers.

Actualmente, Adrián Marcelo tiene 2 millones 900 mil suscriptores en su canal de YouTube y acumula 3.2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.