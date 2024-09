¿Qué problemas legales ha tenido Adrián Marcelo? Principales polémicas del participante de ‘LCDLF’

En esta segunda temporada de La Casa de los Famosos México, la polémica se convirtió en protagonista a lado de figuras como Adrián Marcelo, quien no ha parado de ser tendencia gracias a sus desafortunados comentarios dentro y fuera del reality show.

La más reciente implica las presuntas amenazas en contra de Arath de la Torre y los comentarios que hizo a Mario Bezares, aunque la situación no termina ahí, pues Brenda Bezares reveló que el equipo de Adrián Marcelo está utilizando sus redes sociales para amenazar y difamar.

Brenda Bezares señala amenazas del equipo de Adrián Marcelo: ¿Lo va a denunciar?

A través de sus historias de Instagram, Brenda Bezares acusó que no solo Mario Bezares, acusado por el asesinato de Paco Stanley, fue amenazado por Adrián Marcelo dentro del reality show, pues ella también habría recibido comentarios intimidatorios.

Dichos mensajes fueron enviados desde las redes sociales del conductor, que son manejadas actualmente por RADAR y una agencia de marketing. De acuerdo con Bezares, escribían comentarios sobre Mario que posteriormente borraban, lo cual lamenta pues ambas familias tenían buena relación antes del reality show.

Historia de Brenda Bezares en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

“Creo que ningún juego o dinero justifica que hables de esa manera sobre otra persona que no te ha hecho nada (…) Espero que no cometas el error de perder la cordura y que el amor de tus padres, tu esposa y tu familia, y lo que alguna vez compartimos, te ayuden a no dejarte llevar por la competitividad. Un premio o una casa no valen la pena”, dijo.

Además, aseguró que, en caso de que siga el hostigamiento contra su familia, recurrirá a instancias legales. “Hay leyes y existe la ley de difamación (...) Voy a recurrir a las instancias adecuadas para aclarar esta situación. Los invito a que vayamos a la procuraduría para que presenten las pruebas necesarias”.

Hasta el momento, el equipo de Adrián Marcelo no ha respondido a las declaraciones de Brenda Bezares, esposa del llamado ‘tío Mayito’ dentro de ‘LCDLF’.

Historia de Brenda Bezares en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Quién denunció a Adrián Marcelo?

Sin embargo, la controversia persigue al creador de contenido regiomontano desde antes de su participación en La Casa de los Famosos México 2024, incluso desde el ámbito legal, pues en el pasado fue acusado de acoso sexual y otras situaciones.

Mamá de Gala Montes ratifica denuncia contra Adrián Marcelo

Después de la enemistad que surgió entre Adrián Marcelo y Gala Montes, además de los comentarios que el creador de contenido ha realizado sobre la actriz y su familia, fue su mamá, Crista Montes, quien decidió denunciar formalmente al también conductor de TV.

Crista acudió a la Coordinación Regional para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género, ubicada en Huixquilucan, para ratificar la denuncia contra Adrián Marcelo por los múltiples comentarios sobre ella y su hija.

“¡Ya hay que ponerle un alto porque son muchas cosas las que ha hecho!”, dijo en un encuentro con algunos medios de comunicación.

En la denuncia que interpuso Montes contra del participante de La Casa de los Famosos está únicamente ella como la parte afectada, pues no puede hacer nada contra lo dicho hacia su hija Gala, pero sí sobre los comentarios que Adrián Marcelo ha realizado sobre ella.

La mamá de Gala Montes respaldó a su hija tras la pelea en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram @galamontes/adrianmarcelo10)

“Vamos a ver qué dice el Ministerio Público porque manchan mi imagen. El señor habló de mí (…) uno de sus comentarios dice que yo llevé a mis hijas a un antro y lo piensa usar como estrategia para ofender a Gala, entonces está diciendo que yo llevé a Gala a un antro”, dijo Crista recientemente.

Adrián Marcelo fue acusado de acoso sexual

En abril de 2023, una joven llamada Carolina Lerma, quien afirmó ser expareja de Adrián Marcelo (pese a que él ya tenía una relación con Karina Puente) aseguró que el youtuber ejerció acoso sexual sobre ella.

De acuerdo con la joven, se reunió con él en febrero de 2022, pues quería hablar sobre cómo la había hecho sentir aquella relación y los tratos de él hacia Lerma. Primero él sugirió verse en un departamento, pero finalmente fue en su automóvil.

“Comenzó a mostrar sus genitales sin mi consentimiento y empezó a masturbarse, me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales con él a lo que me negué (…) me dijo que él era así de cínico, siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndome sentir culpa y vergüenza por no acceder a tener relaciones sexuales con él”, señaló la joven.

Carolina Lerma, expareja de Adrián Marcelo, lo señaló de abuso sexual en abril de 2023. (Foto: Instagram @carolinalerma)

La denuncia a través de redes sociales motivó entonces a la Fiscalía de Nuevo León a abrir una carpeta de investigación contra Adrián Marcelo, aunque nunca se especificó si esta procedía o no.

“La #FiscalíaNL informa que derivado de una publicación difundida en redes sociales de hechos relacionados con un presunto delito de índole sexual (…) ha iniciado una carpeta de investigación y los trámites para hacer contacto con la víctima a fin de ofrecerle atención integral y asesoría legal para allegar los elementos necesarios en la indagatoria”, escribió en una publicación.

La #FiscalíaNL informa que derivado de una publicación difundida en redes sociales de hechos relacionados con un presunto delito de índole sexual cometido por dos personas a las que se señala específicamente, ha iniciado una carpeta de investigación y los trámites 1/2 — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) April 7, 2023

Gobierno de la CDMX: Adrián Marcelo ejerció violencia de género en ‘La Casa de los Famosos México’

La polémica de Adrián Marcelo más reciente y que tiene que ver con instancias legales fueron los ataques que ejerció contra Gala Montes en una de las discusiones que se suscitaron dentro de La Casa de los Famosos México, donde este ejerció violencia verbal y de género contra la actriz.

“Estás mal, te falta mamá, la depresión no es un botón de prendido y apagado (...) eso de depresión y ansiedad es un jueguito (…) eres una gran actriz, te diagnosticó un charlatán, buscaste a alguien para recetarte cosas, ¿entraste a jugar con ese problema?”, dijo.

Al hablar del pleito con ‘Gomita’, nuevamente mencionó a Gala. “Te vuelve a hacer algo y créeme que a mí me llevan detenido”, lo que en redes sociales consideraron una amenaza y pidieron a Rosa María Noguerón, productora del programa, tomar cartas en el asunto.

Ante los comentarios vertidos en @LaCasaFamososMx, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México exhorta a la productora @ronogueron a que tome las medidas necesarias y se posicione por la no violencia contra las mujeres.@Televisa@VIX @TeleUniPRTeam pic.twitter.com/pv9nVymRSI — Secretaría de las Mujeres (@SeMujeresCDMX) August 9, 2024

“La SeMujeres exhorta a la producción a tomar las medidas necesarias y se posicione ante la no tolerancia a las conductas violentas como las presentadas en el programa La Casa de los Famosos México y eliminar la participación de personas que emitan estos mensajes u comportamientos de discriminación y desigualdad”.

¿Qué hizo Adrián Marcelo? Polémicas del influencer

Fuera del ámbito legal, hay otras polémicas en las que Adrián Marcelo está involucrado gracias a sus comentarios, mismos que rayan en el clasismo, misoginia, racismo y gordofobia, por mencionar algunos.

Adrián Marcelo es protagonista de diversas polémicas. (Foto: Facebook @AdrianMarceloPrimero)

Comparó un feminicidio con una jugada de futbol

El participante de La Casa de los Famosos México 2024, durante la narración de un partido de la Liga MX en 2019, comparó una jugada de futbol con el asesinato de una mujer.

“Es un error, prácticamente se puede considerar un feminicidio, la deja muerta ahí en el área (refiriéndose al balón) y en ese momento llega el jugador”, dijo en un encuentro entre Chivas y Pachuca.

Comentarios misóginos contra Marion Reimers

En una emisión de TNT Sports, la conductora Marion Reimers recibió ataques de Omar Zerón, aunque Adrián Marcelo también ‘le entró' y emitió comentarios en contra de la panelista.

“Que (Marion Reimers) narre partidos de futbol y aparezca en programas de deportes solo le va a cerrar la puerta a mujeres que quieran hacerlo”, comentó en primera instancia, y remató con un: “Reimers despierta mis instintos más misóginos”.

Marion Reimers es una de las voces femeninas que narran el deporte en México (Foto: Instagram @lareimers)

Se ‘peleó' contra Chessman

Adrián Marcelo fue supuestamente agredido por el luchador Chessman en el festival de música The World is a Vampire, realizado en marzo de 2023. La reacción del influencer fue arrojarle cerveza encima.

Meses después, el también comediante, golpeó a Chessman, pero en el podcast llamado Lucha Mexa (publicado un mes después) aseguró que todo fue planeado.

Chessman y Adrián Marcelo se enfrentaron en un festival de música. (Foto: YouTube)

Comentarios gordofóbicos

Adrián Marcelo estuvo invitado en un podcast con Karla Panini en febrero de 2023, donde se expresó en contra de las personas con sobrepeso, especialmente las mujeres.

“Creo que tengo la libertad de mandar a la ve... a las gordas, lo haría contento. Las gordas están mal, ahora salen en portadas y la neta no hicieron nada para estar ahí, o por el mérito de comer, no hay disciplina, digan no”, dijo. Tras recibir múltiples ataques, se disculpó en redes sociales.