Arath pide salir de ‘LCDLF’ tras amenaza de Adrián Marcelo: ‘Tus hijos te verán recibir un golpe bajo’

La influencer Aracely Ordaz Campos, conocida como ‘Gomita’, fue la eliminada 6 de La Casa de los Famosos México 2024; en cambio, el creador de contenido Adrián Marcelo se quedó y tras revelarse quién era la expulsada, él comentó al Cuarto Tierra: “Una mujer menos para maltratar”.

En la gala de eliminación de este 1 de septiembre, Adrián Marcelo estuvo nominado y se posicionaron a favor de su salida Mario Bezares, Arath de la Torre y Gala Montes.

Al final ‘Mayito’ le dijo al oído “yo no dije nada” y se dieron un abrazo, incluso el influencer admitió que se pasó al reclamarle que hiciera equipo con Arath, amigo de quien no lo quiso recibir a él en Hoy: Paul Stanley.

Sin embargo, Adrián tuvo un tenso momento con Arath, quien luego de ello pidió de nuevo su salida tras la advertencia en la cocina.

"UNA MUJER MENOS PARA MALTRATAR":

¿Qué le dijo Adrián Marcelo a Arath de la Torre?

“Me preocupa lo fuerte que se puede poner, Arath”, le dijo Adrián, mientras cenaban, “yo sí te recomendaría que lo que sigue ya te prepares, carnal. No es amenaza. Viene fuerte o ¿qué te digo? Digamos que lo anterior era en modo amistoso, ojalá no lo tomes como amenaza, pero lo voy a jugar en ‘very hard’. Hoy me diste luz verde... Sobre aviso no hay engaño”.

“Ya estás avisado. Hoy fui así para sentar un precedente, pero yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí (nominado) me saques la vuelta (en el posicionamiento), porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí, tómalo como gustes, solo estoy avisando”, agregó Adrián.

Arath de la Torre, quien ha tenido conflicto con Ricardo Peralta también, se quedó de pie, quieto y viéndolo de frente, ante lo cual el influencer continuó: “Me veo orillado y soy muy competitivo”.

Ricardo Peralta, ganador de MasterChef, añadió: “Y yo me vuelvo loca, avisados están, toda la casa”.

Adrián Marcelo le comentó que más le convenía que su familia no viera el reality si volvía a posicionarse en su contra: “Por el poder que tienes, van a evitar que pase algo, pero yo no tengo nada qué perder, no es amenaza, pero si tu familia está viendo este contenido te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí el siguiente posicionamiento. Me haces más fuerte”.

Asimismo, el polémico influencer le dijo que él no sabe actuar, pero es más capaz de usar las palabras que él: “Si pueden, yo recomendaría que le suban a la dosis. Hoy me marcaste el camino, tú sabes de lo que estoy hablando, yo no tengo hijos”.

“Tú me diste la mano y me pateaste la vez pasada”, respondió al fin Arath, quien tomó un cuchillo en la cocina para alzarlo en la cocina, lo cual de nuevo provocó la reacción de Marcelo: “¿Vas a agarrar el cuchillo de forma simbólica?”.

“Van a ver a su padre recibir un golpe bajo... Mario sí es mi amigo y no se prestó a lo que intentaste... No es amenaza”, insistió Marcelo.

“Sí es amenaza”, contestó Arath”; “Como gustes, si fuera no recuerdo que en contrato esté estipulado no hacerlo”, dijo Adrián.

Arath de la Torre quiere irse de ‘La Casa de los Famosos México’

Luego de ello, Arath de la Torre le expresó a sus compañeras del Cuarto Mar (Karime Pindter, Gala Montes y Mario Bezares) que pediría su salida, lo cual causó que Briggitte Bozzo comenzara a llorar y le pidiera que no lo hiciera: “Si te vas, me voy yo, te lo juro, por favor no te vayas, sin ti no somos fuertes”.

“Denme chance, yo no puedo jugar así... Son cosas que ponen en juego mi carrera, mi estabilidad, la de mi familia, mis hijos deben estar asustados ahorita por lo que me dijo, mi instinto es ir a protegerlos, yo no tengo ninguna necesidad de que me amenacen de ese modo”, dijo el conductor de Hoy.

El actor expresó que Adrián Marcelo tiene algo en su contra y él no puede permitirse tantas humillaciones: “No le van a parar nada, ya me lo dijeron, la vez pasada consideraron que no hubo violencia y no se metió con nada”.