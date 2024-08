¿Arath de la Torre renuncia a La Casa de los Famosos?: ‘Yo hasta aquí llegué', dijo el actor

¡Vaya noche! La que pasaron los habitantes de La Casa de los Famosos México 2024 tras una fuerte discusión en la que participaron, prácticamente, todos los integrantes del reality show que se enfrentaron defendiendo la ya conformada estrategia de juego por cuartos.

Fueron las acciones de Adrián Marcelo, Mariana Echeverría y Ricardo Peralta, las que provocaron la reacción de Gala Montes, Mario Bezares y Arath de la Torre; quien, esta mañana, emitió un anuncio que sorprendió al resto de la Casa de los Famosos 2024: “Yo hasta aquí llegué, señores”.

Arath de la Torre pide salir de ‘La Casa de los Famosos’ 2024

Al rededor del medio día, los habitantes de La Casa de los Famosos comenzaron a despertar; en ese momento, Arath de la Torre comentó que tenía un dolor de estómago; acto seguido, ‘La Jefa’ le pidió que entrara al confesionario.

Arath de la Torre pidió su renuncia oficial de 'La Casa de los Famosos México' esta mañana. (Foto: La Casa de los Famosos México).

Al reincorporarse con sus compañeros y en una reunión en la sala, donde todos intentaron dialogar sobre la disputa de la noche anterior, el miembro del equipo Mar anunció que pidió formalmente su salida del reality show.

“Es algo muy personal y tengo todo el derecho. No puedo permitir que me den donde más me duele, yo tengo mucha labor que hacer allá afuera con mucha gente, he tratado de estar pacífico con o sin medicamento”, comunicó el conductor de Hoy.

La sorpresa se notó en el rostro de todos los habitantes, mientras Arath de la Torre expresó “Represento una enfermedad difícil, complicada y ayer me sentí muy mal; hoy amanecí muy mal, me acaban de medicar para la colitis y no pienso permitir que me venga una enfermedad más grave”.

#ÚltimaHora 🚨| ¡Arath se va de #LCDFMX!



Arath de la Torre solicitó su renuncia de 'La Casa de los Famosos' por los altercados que pasaron en la madrugada.pic.twitter.com/mrBu995frm — 𝘾𝙃𝙍𝙄𝙎𝙏𝙄𝘼𝙉 🛞🔥 (@Svntiestebvn) August 6, 2024

En su intervención frente al grupo, Arath aprovechó para hablar sobre lo sucedido anoche, cuando los integrantes del cuarto Mar decidieron sacar el colchón de Sian para impedir que durmiera con ellos, luego de elegir jugar con el equipo Tierra.

“Tal vez lo que hice no estuvo bien. Yo me estoy haciendo responsable de lo que hice, me responsabilizo como adulto, ayer si me sentí vulnerable, me diste un golpe muy bajo”, le dijo a Adrián Marcelo, quien, en las últimas horas, ha sido criticado fuertemente tras el ataque verbal que tuvo contra Gala Montes.

¿Qué enfermedad tiene Arath de ‘La Casa de los Famosos’ 2024?

De acuerdo con lo referido por Arath de la Torre tras su salida del confesionario, el actor de 49 años informó que fue diagnosticado con un cuadro de colitis nerviosa, padecimiento para el cual le dieron un tratamiento médico desde la producción de la Casa de los Famosos México.

Arath de la Torre, Mariana Echeverría y Ricardo Peralta son algunos de los que se han confrontado en La Casa de los Famosos. (Foto: Instagram @lacasafamososmx).

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la colitis nerviosa es un “trastorno funcional digestivo caracterizado por distensión y cambios en el funcionamiento intestinal” que suele ser provocada por un incremento de estrés aunado a una dieta baja en fibra.

La colitis nerviosa también suele recibir el nombre de colon irritable y entre los síntomas que puede provocar están: cólicos, dolor abdominal, hinchazón abdominal, gases y diarrea o estreñimiento (o ambos); Mayo Clinic asegura que esta afección crónica debe controlarse con cambios en hábitos de alimentación y con tratamientos a largo plazo.