¿Cómo te afecta el café si tienes colitis?

¿Te imaginas una mañana sin tu cafecito caliente? Esta bebida con cafeína es amada alrededor del mundo no solo por su sabor, sino que tiene beneficios para la salud, pero ¿deberías renunciar a esa taza si tienes colitis?

Esta bebida con cafeína actúa de varias formas en el cuerpo: sobre el sistema nervioso, los riñones, el corazón, el hígado y, por supuesto, en el estómago.

Durante décadas se ha estudiado al café y se ha encontrado que un consumo moderado (de 3 a 5 tazas diarias) puede tener efectos positivos en la mayoría de las personas, pues se le asocia a menor riesgo de:

Muerte prematura

Diabetes tipo 2

Neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer

Ciertos tipos de cáncer: hígado y endometrio.

Sin embargo, también hay ciertas personas que no deberían consumirlo por los efectos secundarios o condiciones particulares del cuerpo, desde sensibilidad a la cafeína que puede causar insomnio, temblores y ansiedad, hasta padecimientos estomacales.

El café puede traer ciertos beneficios para la salud, como prevenir el riesgo de cáncer de hígado. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

¿Cuál es el efecto del café en el estómago?

De acuerdo con Healthline, el café actúa en el tracto digestivo y pueden presentarse estos efectos en ciertas personas:

Aumenta la acidez estomacal

Provoca ardor de estómago

Estimula la defecación: puede provocar contracciones en el tubo digestivo y acelerar la eliminación de su contenido.

Afecta al microbioma intestinal (colonia de microorganismos que residen en el intestino)

Por estas razones, quienes padecen problemas gástricos como reflujo, colon irritable o acidez podrían sentir mayores molestias al tomar café, en dado caso se recomienda omitirlo o moderarlo.

En un artículo de Eat this, not that, el nutricionista Ángel Planells precisa que la cafeína puede aumentar la regularidad intestinal, incluido el aumento de las posibilidades de diarrea, por lo cual se suele desaconsejar su consumo en quienes tienen este síntoma del síndrome del intestino irritable.

Algunas personas presentan malestar estomacal luego de beber café. (Foto: Shutterstock)

¿Qué pasa si tengo colitis y tomo café?

Según Medical News Today, la colitis es la inflamación dentro del revestimiento del colon, una reacción a bacterias y moléculas inofensivas presentes en los alimentos.

Esta condición es consecuencia de varias afecciones, principalmente dos enfermedades inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn.

La colitis no tiene cura y es un malestar de por vida. Hay tratamientos para controlarla, explica Medical News Today y entre las recomendaciones está evitar la cafeína, además de:

No fumar

Dieta saludable

Evitar bebidas carbonatadas

Evitar el alcohol

Evitar alimentos con alto contenido de fibra

Beber suficiente agua

Mayo Clinic afirma que evitar bebidas con cafeína se sugiere por su efecto estimulante, lo cual podría empeorar síntomas de la colitis como la diarrea.

Un estudio citado por Medical News Today señala que se ha relacionado a la cafeína en general con el empeoramiento de los síntomas de colitis, no solo al beber café, sino otros alimentos con esta sustancia activa, como ciertos tés, refrescos y chocolate.

Chocolate El chocolate tiene cafeína por su contenido de cacao. (Foto: Shuttertsock)

En especial se suele recomendar que no consuman café quienes tienen colitis ulcerosa, la variante más común de la colitis, que se asocia a llagas y úlceras en todo el revestimiento del colon o intestino grueso, pues se considera a la cafeína como uno de los posibles desencadenantes.

Sin embargo, las investigaciones el efecto del café en la colitis no son concluyentes, hay pocos datos, dice Healthline:

Mientras algunas señalan que puede exacerbar síntomas de quienes la padecen, otras consideran que beber café puede disminuir el riesgo de desarrollarla.

de quienes la padecen, otras consideran que de desarrollarla. Algunos expertos dicen que el café puede desencadenar malestares de la colitis, aunque ciertas personas con esta afección toleran la bebida sin problema .

de la colitis, aunque ciertas personas con esta afección . Se asocia al café con menor riesgo de colitis por sus propiedades antiinflamatorias y polifenoles antioxidantes.

y polifenoles antioxidantes. Se ha encontrado que el café afecta positivamente al microbioma intestinal: “alimenta a las bacterias buenas del intestino y reduce las específicas dañinas de los microbios, favoreciendo así un microbioma sano en el intestino grueso”, dice Healthline.

Hasta ahora se han detectado 11 tipos de colitis. (Shutterstock)

¿Puedo tomar café si tengo colitis?

Lo ideal es consultar a un experto en salud para determinar qué tan oportuno es o no beber café si se padece colitis. El ensayo y error será clave para identificar qué alimentos son desencadenantes.

Healthline da estas recomendaciones para poner en la balanza si te conviene o no tomar café: