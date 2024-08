Arath de la Torre reclama a Ricardo Peralta en LCDLF: ‘Tu comunidad promueve amor, no odio’

¿No hicieron las paces? Arath de la Torre tuvo otro enfrentamiento con Ricardo Peralta antes de la fiesta en La Casa de los Famosos México porque el influencer pidió la permanencia del líder del cuarto Mar para ‘torturarlo’ y que no pueda ver a sus hijos.

En la gala de nominación, los habitantes eligieron unos vinilos con diferentes momentos dentro de la producción de Rosa María Nogueron y para suerte del conductor del programa Hoy, escuchó al exparticipante de MasterChef hablar acerca de él y su familia.

No es la primera vez que Arath de la Torre pelea con Peralta en La Casa de los Famosos México. (Foto: Cuartoscuro).

¿Qué pasó entre Ricardo Peralta y Arath de la Torre?

Después de lo visto por Arath de la Torre en el confesionario el pasado miércoles, decidió hablar con Ricardo Peralta.

“¿Tú crees en Dios? Te pone las cosas en las manos a veces, cuando entré yo al confesionario me tocó un acetato y estabas tú, pidiendo a todos tus seguidores maquiavélicamente con un odio terrible que me torturaran y me dejaran aquí dentro”, mencionó.

En el pasado, el apodado ‘torpecillo’ negó haber declarado lo mencionado por el comediante, aunque lo habían escuchado, pero ahora lo aceptó.

“Dios es tan grande y me ama tanto que me lo mostró, ¿sabes cómo quedaste ante el país? Como alguien cruel que quiere torturar a un padre y a sus hijos, ¿no entendiste a tu novio, verdad? Tu comunidad promueve el amor, no el odio, es triste y así te quería encontrar, solo”, señaló el integrante del team Mar.

“Mucho gusto, Ricardo Peralta, una persona que no acepta lo dicho, pero yo te deseo lo mejor, hijo”, finalizó Arath de la Torre.

Ricardo Peralta no respondió nada a Arath. (Foto: EFE/Fa /La Casa de los Famosos México)

Ricardo Peralta cambia la historia de su encuentro con Arath

Gomita estaba en el cuarto cuando ingreso el conductor de televisión para hablar con el influencer, por lo que cuando tuvo oportunidad le preguntó acerca de lo sucedido

Peralta cambió el discurso de Arath y lo señaló por decirle que “México ya no lo quiere por traidor”.

“Está bien, si me unía a la derecha o a la izquierda la gente iba a opinar (...) me dijo ‘Dios me ama mucho’, mientras agarraba una cruz y usaba un cortaúñas como navaja, le pregunté por mi ropa, eso fue en la primera semana, después del problema del colchón”. (de Sian Chiong)

No es el primer problema entre ellos, en el pasado ‘torpecillo’ reclamó a de la Torre por criticar su manera de vestir y él le respondió sobre una malinterpretación de sus palabras.

Ricardo Peralta acusó a Arath de violentar su expresión de género por su forma de vestir. (Foto: Captura de pantalla).

¿Quiénes son los nominados de ‘La Casa de los Famosos México´?

En la sexta semana de La Casa de los Famosos México hay cuatro nominados después de la salvación de Sian.

Los habitantes en riesgo de quedar eliminados el domingo 1 de septiembre son los siguientes.

Team Tierra

Team Mar