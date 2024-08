¿Por eso entró? Arath de la Torre tiene problemas económicos, esto dijo en ‘La Casa de los Famosos’

Arath de la Torre confesó, en La Casa de los Famosos México, tener problemas económicos derivados de los gastos familiares y por eso contó, frente a las cámaras, que su mayor deseo es ganar el reality show.

Las declaraciones del conductor de Hoy llegan a unos días de la polémica ocurrida entre Adrián Marcelo y Gala Montes a consecuencia de la confrontación de Ricardo Peralta a Mario Bezares por sacar el colchón de Sian de su habitación.

El presentador de televisión aprovechó un momento a solas y se sinceró con el público diciendo que atraviesa una crisis relacionada con el dinero.

Arath de la Torre está nominado en 'La Casa de los Famosos'. (Foto: Facebook La Casa de los Famosos México).

“He cometido errores, me enojo, sonrío, vengo saliendo de un golpe económico muy fuerte, tuve que vender mi coche para pagar las inscripciones de mis hijos, lo vendí en un día, desesperado, llorando, pero no importa, cuando uno se muere no se lleva nada” contó Arath de la Torre.

El también actor continuó con su discurso al decir que otros participantes merecen el premio por ser gente valiosa y más joven, sin embargo, él podría necesitarlo más.

“A veces no encajo con los hombres de aquí, especialmente porque son jóvenes, sería injusto, hay gente valiosa aquí y merecen ganar, pero no es que no lo merezca, el dinero no le cae mal a nadie y créanme que lo necesito, pero si no se da, no pasa nada, de todos modos sigo igual”, dijo el comediante.

Arath de la Torre pertenece al Cuarto Mar en el reality show. (Foto: Facebook: La Casa de los Famosos México).

Adrián Marcelo ataca otra vez a Gala Montes

La polémica de los problemas financieros de Arath no es el único conflicto dentro de La Casa de los Famosos México.

Nuevamente, Adrián Marcelo criticó a Gala Montes, esta vez no por la depresión que padece, sino por sus actuaciones en diferentes telenovelas.

“Quería hacer puente falso con ella y le dije que me encantó una escena de ella, pero no me gustó, actúa muy mal, es una muy mala actriz, espero no le den protagónicos, no más segundos papeles para sacar para su renta”, dijo el influencer.

Adrián Marcelo peleó con Gala Montes. (Foto: Captura YouTube / El 5)

¿Quiénes están nominados en ‘La Casa de los Famosos México’?

En la semana tres de La Casa de los Famosos México, tanto el Cuarto Mar como el cuarto Tierra se pusieron de acuerdo para otorgar sus puntos de nominación.

Esta decisión no le agradó a ‘La Jefa’ porque incumple las reglas del programa de televisión y los ‘castigó' por sus acciones, por ende decidió nominar a todos los habitantes, sin excepción, incluido Adrián Marcelo, quien era el actual líder.

Ahora todos los concursantes están en riesgo de salir del reality show en la gala de eliminación del próximo domingo 11 de agosto.

Gala Montes está nominada esta semana en 'La Casa de los Famoso México'. (Foto: Caurtoscuro).

¿Quiénes quedan dentro de ‘La Casa de los Famosos México’?

Las primeras dos eliminadas de La Casa de los Famosos México fueron Paola Durante y Shanik Berman, respectivamente, y tras su salida quedan 13 participantes y son los siguientes.