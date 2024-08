‘Eres un hipócrita y te odio’: ¿Qué pasó entre Shanik y Mario Bezares en ‘La Casa de los Famosos’ 2024?

Shanik Berman es la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México 2024; como ya es costumbre en el programa, el eliminado tuvo un minuto para despedirse de sus excompañeros a través de un enlace desde el foro y, fue entonces cuando la periodista de espectáculos sorprendió con sus declaraciones contra Mario Bezares.

“Al que no voy a extrañar nada es a Mario, eres un hipócrita y te odio, el que se duerme todo el día eres tú. No sé por qué lo quieres tanto Adrián”, dijo la conductora de Hoy, pero sus declaraciones apenas empezaban.

¿Qué dijo Shanik de Mario Bezares?

Una vez en la postgala, Shanik Berman fue cuestionada sobre su estancia en La Casa de los Famosos 2 y, aún afectada por su salida, la periodista dijo que pensó en nominar a ‘Mayito’, pero que Adrián Marcelo la convenció de no hacerlo, argumentando que era uno de los participantes fuertes, a lo que contrastó con su opinión: “Es una porquería de persona, es un hipócrita”.

Antes de irse #ShanikBerman se conectó a mi casa por última vez... ¡Y lo que les dijo a mis habitantes los dejó fríos! 😱💥🤯#LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/rw366Muraz — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 5, 2024

Recordemos que, desde el interior del reality show, Shanik ya se había mostrado incisiva contra el presentador regiomontano, cuestionándolo en repetidas ocasiones sobre su implicación en el caso del asesinato de Paco Stanley; a lo que Mario respondía con todos los datos que dejó su investigación y un rotundo no.

Fuera de la Casa de los Famosos México, la periodista de espectáculos no dejó de lado este tema y reiteró su opinión respecto a lo ocurrido en 1999, al sur de la Ciudad de México:

“Mayito es una porquería. Y aparte, si creo que lo hizo, claro que tú crees que iba a decirme ‘si lo puse, no lo puse’”, acusó la presentadora de televisión.

Shanik es la segunda eliminada de 'La Casa de los Famosos' 2024. (Foto: Facebook La Casa de los Famosos México).

Shanik en ‘La Casa de los Famosos’ 2024

Previo a su salida de La Casa de los Famosos México, Shanik pasó de ser muy popular entre la audiencia del reality a ser una integrante que ‘cambió de bando’ al depositar su confianza en participantes que, abiertamente, declararon que buscaban manipularla; tal es el caso de Adrián Marcelo y Mariana Echeverría.

Sin embargo, con su salida, Shanik afirmó que le hubiera gustado pertenecer al equipo de la habitación Tierra: “Ahora que ya no pertenezco a nada, quiero decirle siempre quise pertenecer a Tierra, la suerte no me favoreció y la verdad Mariana van contra ti mi amor y también contra ti Adrián Marcelo, cuídate”.

Mientras que, sobre el cuarto Mar y Mario Bezares aseguró “(dijo) que estoy muy cansada, que no como y que no duermo; pues cómo sabes, si tú estabas dormido todo el día. Bola de huevones, los del Agua, no hacían nada, flojos, perezosos, lo hacía Agustín”.