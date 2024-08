‘La Casa de los Famosos’ 2024: Paola Durante sufre agresión sexual previo a su salida del reality

El comportamiento de Sian Chiong en estos días dentro de La Casa de los Famosos México 2024 ha sido cuestionado por parte de los seguidores del programa, quienes criticaron su papel como ‘traidor’ al cuarto Mar, al decidir jugar como parte del equipo Tierra.

Lo anterior, ha sido motivo para examinar bajo lupa el comportamiento del actor en estas dos semanas y media al interior de La Casa de los Famosos, hecho que revivió un episodio con Paola Durante en la que los juegos pudieron sobrepasar el límite y convertirse en un tipo de agresión sexual.

¿Qué pasó con Paola Durante?

En La Casa de los Famosos 2, los participantes Paola Durante y Sian Chiong vivieron un momento en el que pudo haberse vulnerado su integridad física, pues según refirió Paola, durante un juego de actuación, Sian ‘le metió una cuchara’:

Paola Durante contó lo sucedido con Sian Chiong previo a su salida de 'La Casa de los Famosos México' 2024. (Fotoarte: El financiero / Facebook @Paola Durante La Jefa).

“Sian me clavó una cuchara ahí abajo porque estaba drogado, éramos drogadictos y luego a Mayito le pegó ahí y dije ya no le den cucharas”, relató Paola, aclarando que el juego de actuación incluyó interpretar a ‘drogadictos’.

La anécdota fue contada en uno de los programas espaciales de La Casa de los Famosos con Pablo Chagra; aunque el tema se retomó en una entrevista que tuvo Paola con el programa De Primera Mano.

“Yo no lo vi mal en ese momento. No lo juzgamos Mario Bezares y yo porque a mí me metió una cuchara ahí (...) a ‘Mayito’ le pagó ahí. O sea, Sian también ha hecho cosas y no le hemos dicho nada”, señaló la primera eliminada de La Casa de los Famosos 2024.

Paola hizo referencia a que el actor también ha tenido actitudes cuestionables con sus compañeros del reality sin que los incidentes pasen a mayores, mientras él y Ricardo Peralta reaccionaron negativamente ante la broma realizada por el equipo Mar al sacar su colchón; tema que también ha dejado varias posturas en redes sociales.

Aquí está lo que hablaba briggitte sobre Sian metiendole una cuchara a Paola por el cul desde este momento es que Mario la trae contra (Sian el pervertido) #LCDFMX2 #Lacasadelosfamososmx2 #LaCasaDeLosFamosoMx pic.twitter.com/7JWK8agqd1 — 666 (@AmoinfernalV) August 6, 2024

Brigitte reacciona contra Sian Chiong

La situación de Paola había pasado desapercibida en La Casa de los Famosos hasta que, hace unas horas, Briggi se mostró sorprendida al enterarse de lo ocurrido entre Sian y Paola Durante la primera semana del reality.

“¿Tú sabías que Sian le había metido una cuchara en el cul* a Paola? Yo no lo sabía. Qué clase de programa, porque no vienes con la inteligencia emocional bien puesta y con los huev*s bien puestos”, dijo.