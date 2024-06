Paola Durante: ¿Cómo conoció a Paco Stanley y qué hacía el día que lo asesinaron?

Paola Durante es uno de los personajes determinantes en el caso del asesinato de Paco Stanley, especialmente porque fue vinculada al crimen por ser presuntamente una de las autoras intelectuales junto a Mario Bezares, esto nunca se comprobó.

La modelo de programas de Stanley trabajó con él en Una tras otra y se convirtió en la jefa de edecanes.

Así conoció Paola Durante a Paco Stanley

De acuerdo con lo que se mostró en la serie ¿Quién lo mató?, Del director Humberto Hinojosa, Durante acudió a un casting donde ofendió a Mario Bezares y al parecer esa fue la actitud que agradó al conductor de televisión para contratarla.

La versión de la edecán es diferente. Según ella, dejó fotos en las oficinas de TV Azteca y a la semana la invitaron para participar en un comercial con Paco Stanley.

“Era mi primera oportunidad en televisión (...) lo vi llegar a él con Mario y no lo podía creer, fue superlindo, cotorro, así como era. Grabamos el promocional y me invitó al casting para el programa, había muchas chavas altas, hermosas. Entré y me dijo que como ya había hecho el comercial, entonces ya había quedado”, reveló la famosa en una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, en 2023.

Después, Stanley le pidió comprar vestuario de su talla.

Paola Durante tenía una un contrato con otra empresa, pero el presentador le pidió renunciar a su anterior trabajo.

Paco Stanley conoció a Paola Durante en el programa 'Una tras otra'. (Foto: Facebook @PacoStanleytributo) (Facebook @PacoStanleytributo)

¿Cómo supo Paola Durante del asesinato de Paco Stanley?

La edecán explicó en un encuentro con Gustavo Adolfo Infante en 2023 que se enteró del asesinato de Paco Stanley en compañía de sus compañeras del programa y de la coordinadora de vestuario mientras compraron ropa.

“Ella contesta el teléfono y se pone como loca, nos dijo que fuéramos a las oficinas porque mataron a Paco Stanley y herido a Jorge Gil, fue muy fuerte, para mí fue tan difícil que ni siquiera lloré. Cuando llegué a TV Azteca y vi una enorme foto en el foro, supe que me quedé sin trabajo y ahí sí comencé a llorar („,) nos fuimos al entierro y el hijo de Paco nos pidió irnos, no podíamos estar ahí”, declaró Durante.

Sin embargo, la modelo fue acusada como presunta autora intelectual del crimen en contra del también locutor y encerrada poco menos de año y medio en un centro penitenciario de la Ciudad de México.

Mario Bezares y Paola Durante fueron culpados en un principio por el asesinato de Paco Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro / Facebook @PacoStanleytributo)

¿Por qué delitos acusaron a Paola Durante tras la muerte de Paco Stanley?

Paola Durante, conocida por participar en los programas de Paco Stanley fue declarada culpable por su presunta responsabilidad en el crimen contra el conductor de televisión, fue acusada por los siguientes delitos:

Homicidio calificado

Tentativa de homicidio

Lesiones calificadas

Al no encontrar pruebas suficientes en su contra, salió libre en el 2001.

Paco Stanley prohibió a Paola Durante tener novio mientras trabajara con él

En una entrevista de Paola Durante para el programa Tras las rejas en 2013 reveló que Paco intentó tener una relación con ella, pero nunca accedió, como consecuencia la modelo aseguró que el locutor le prohibió tener novio, incluso la alejó de uno de los familiares del presentador porque empezaba un vínculo amoroso con él.

“Se lo tuve que decir a la Procuraduría porque había mensajes suyos donde me invitaba a salir. Me prohibió salir con su sobrino”, declaró la edecán.