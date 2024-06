¿Cómo fue la relación de Paola Durante con Sara Aldrete ‘la narcosatánica’ en prisión?: ‘La mera, mera’

La serie ¿Quién lo mató? Se estrenó el mismo año del 25 aniversario del asesinato de Paco Stanley. El episodio más reciente fue acerca de Paola Durante y las acusaciones por su presunta participación en el crimen en contra del presentador que la llevaron a la cárcel donde conoció a Sara Aldrete, llamada ‘la narcosatánica’.

En el capítulo se muestra a la modelo y a Aldrete dentro de la misma celda, pero en los testimonios de Durante nunca se especificó el sitio donde se conocieron.

¿Cómo conoció Paola Durante a Sara Aldrete?

La edecán de Paco Stanley reveló que cuando ingresó a prisión conoció a la apodada ‘narcosatánica’ y para su sorpresa le ofreció protección.

Paola Durante pensó que la iban a matar casi de forma inmediata porque entró como la presunta responsable del asesinato de Paco Stanley y “todos querían a Paco”, contó. Pero la también llamada ‘madrina’ iba a protegerla en su estadía tras las rejas.

“Me dijo yo soy la mera mera aquí y nadie te va a hacer nada, me llevó dormitorio por dormitorio y me presentó como su ahijada, dijo que me iba a proteger y que nadie podía hacerme nada”, reveló la modelo en una entrevista concedida al programa Tras las rejas en 2013.

Además de defenderla, Sara Aldrete le avisaba si planeaban golpearla o “hacerle daño”..

“Ella medía 1.70 - 1.80, entonces me ayudó con todas y cada una de ellas, me respetaban (...) Fue un cariño muy fuerte, me protegió desde el principio y me avisaba de cuándo me querían pegar o me querían hacer algo. Siempre era la primera en enterarse y me cuidaba de todo eso”, contó Paola en el programa transmitido por TV Azteca.

Ella agregó que ‘la narcosatánica’ le compartía regalos, en una ocasión comieron un pastel acompañado de una botella de una bebida alcohólica.

Paola Durante fue recluida junto a cuatro hombres por su presunta participación en el asesinato de Paco Stanley. (foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Pedro Mera)

¿Cuánto tiempo pasó Paola Durante en la cárcel?

La edecán en los programas de Paco Stanley fue declarada culpable de ser la autora intelectual en el asesinato del conductor de televisión, fue acusada por los siguientes delitos:

Homicidio calificado

Tentativa de homicidio

Lesiones calificadas

Paola Durante permaneció en prisión alrededor de un año y cuatro meses.

Al no encontrar pruebas suficientes en su contra, salió libre el 20 de enero de 2001.

En el tiempo que estuvo en prisión, la actriz tuvo miedo porque pensó que la iban a asesinar dentro del penal a pesar de la protección de la ‘madrina’, especialmente cuando conoció a una mujer, ella la amenazó con golpearla para “hacerle justicia a Paco Stanley”.

“Una señora gorda tenía la foto de Paco Stanley en su celda me decía con cara de loca y sartén en la mano ‘le voy a hacer justicia a Paco Stanley, eres el mismo diablo’, una vez me alcanzó, pero me soltó porque todas nos dimos cuenta”, precisó la modelo,

Paola Durante es interpretada por Belinda en la serie '¿Quién lo mató?', producida por Amazon Prime. (Foto: YouTube / Amazon Prime| Instagram / @paolapink1).

¿Quién es Sara Aldrete, la ‘narcosatánica’?

Sara María Aldrete Villareal es originaria de Tamaulipas. Nació en 1964, actualmente tiene 59 años.

Ella fue detenida a finales de la década de 1980 por estar relacionada con una banda de criminales bautizados como ‘Los narcosatánicos’.

En su paso por la universidad conoció a Jesús Contanzo, líder de un grupo que practicaba la santería, y el Palo Mayombe. También se dedicaba al tráfico de drogas. Ellos fueron acusados por asesinar personas y utilizar partes del cuerpo en ceremonias y rituales,

En 1988 una de sus víctimas fue reportado como desaparecido y tras una investigación de las autoridades mexicanas detuvieron a un integrante del grupo criminal. Este fue el primer paso para dar con Adolfo y Sara a quienes localizaron en la Ciudad de México. ‘El Brujo’ fue abatido a disparos en una persecución.

Aldrete fue detenida y declarada culpable por 13 asesinatos. Originalmente, le dieron una condena de más de 60 años.

La historia de ‘la narcosatánica’ se contó en un documental en la plataforma de streaming HBO Max en el 2023.