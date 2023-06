¿Quién es Sara Aldrete ‘La Narcosatánica’, mujer que tendrá su serie en HBO Max?

Este miércoles, HBO Max lanzó el tráiler de La Narcosatánica, una docuserie original de tres episodios que se estrenará el próximo 13 de julio en la plataforma.

La Narcosatánica está basada en hechos reales: la docuserie cuenta la historia de Sara María Aldrete Villarreal, una mujer que está directamente relacionada con un grupo criminal que, además de dedicarse al narcotráfico, también realizaba supuestamente sacrificios humanos y rituales satánicos.

“Nuestro compromiso como plataforma con esta historia es mostrar todas las versiones posibles de los hechos. Aquí se verán tres cosas: el rigor periodístico, las evidencias y nuevos datos que no se dieron a conocer en el pasado. No es un tema de redimir a Sara (Aldrete), sino de presentar los hechos recabados y dejar que la gente tome su propia decisión”, externó Claudia Fernández, Gerente Senior de desarrollo de contenido de no ficción de Warner Bros. Discovery, a través de un comunicado.

La docuserie cuenta con reportajes especiales, material de archivo, recreación de algunos hechos e incluso declaraciones de la misma Sara Aldrete, quien actualmente está cumpliendo una condena de 50 años por su presunta participación en el asesinato de 13 personas.

Sara Aldrete en 'La Narcosatánica', serie de HBO Max. (Foto: YouTube / HBO Max Latinoamérica)

¿Quién es Sara Aldrete?

Sara María Aldrete Villareal, conocida simplemente como Sara Aldrete, ‘La Madrina’ o ‘La Narcosatánica’, es una mujer que fue detenida a final de los ochenta tras ser relacionada con un grupo criminal llamado Los Narcosatánicos.

Aldrete es originaria de Matamoros, Tamaulipas, y antes de relacionarla con actividades ilícitas estudió Educación Física en la Universidad de Texas Southmost.

En aquellos años conoció a Adolfo de Jesús Constanzo, líder de una secta que practicaba la santería, además de integrarla con otras prácticas como el ritual guerrero azteca, y el Palo Mayombe, mismos que Constanzo aprendió de su madre, con quien vivió en Puerto Rico.

Cuando Sara ‘le entró' al culto de Adolfo de Jesús Constanzo, también conocido como ‘El Brujo’ y que en ese entonces ya era un líder traficante de drogas en Matamoros, fue bautizada como ‘La Madrina’.

Tanto ‘El Brujo’ como ‘La Madrina fueron señalados de asesinar personas y utilizar sus cuerpos para ceremonias, sacrificios y rituales; también se dice que cocinaban a sus víctimas para dichos eventos.

Fragmento del tráiler de la docuserie 'La Narcosatánica'. (Foto: YouTube / HBO Max Latinoamérica)

¿Cómo fue la detención de Sara Aldrete?

Mark Kilroy, un joven estudiante estadounidense, fue clave para descubrir a la secta de la que Sara Aldrete formaba parte.

En 1988, Kilroy fue secuestrado y torturado por Los Narcosatánicos para sus conocidos rituales, con los que buscaban protección e invisilibilidad ante la justicia para seguir cometiendo crímenes.

Tras reportar como desaparecido al joven, Estados Unidos empezó a presionar al gobierno mexicano para que encontraran a Mark Kilroy. Detuvieron a uno de los miembros de Los Narcosatánicos y encontraron un caldero lleno de restos humanos en Matamoros, donde tenían su sede.

La búsqueda de los culpables siguió hasta la Ciudad de México, en donde se escondieron. El 6 de mayo de 1989 Sara Aldrete fue detenida, mientras Adolfo de Jesús Constanzo fue abatido en un departamento ubicado en la entonces delegación Cuauhtémoc.

Sara Aldrete enfrenta actualmente una condena de 50 años de prisión. (Foto: Especial)

Sara María Aldrete Villareal fue condenada en 1990 por asociación delictuosa, además de ser señalada de al menos 13 asesinatos, aunque ella siempre se ha declarado inocente y una víctima más de Adolfo de Jesús Constanzo.

Inicialmente le dieron 62 años de prisión, pero en octubre de 1995 modificaron su condena a 50 años.