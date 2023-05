Primero Netflix, y ahora HBO: Estos son los cambios en su app con la llegada de MAX

¿Adiós HBO Max? A partir de mayo, el hogar de series como Game of Thrones y Succession se renombrará a MAX en algunos países como Estados Unidos.

Lo anterior viene con algunos cambios que, si bien todavía no hay fecha para que estos lleguen a México, sí podrían hacerlo en algún punto de 2023.

¿Cuáles son los cambios en la plataforma de HBO?

El pasado 12 de abril, en conjunto con el anuncio de la nueva serie de Harry Potter y la llegada de nuevo contenido, se reveló que HBO Max pasará a convertirse en MAX.

Este 24 de mayo se efectuó el cambio en algunos países, estos son algunos de los precios que tiene la nueva plataforma en Estados Unidos:

Max Ad-Lite: 9.99 dólares al mes o 99.99 dólares al año (184 pesos al mes o mil 843 pesos al año). Este paquete incluye dos dispositivos simultáneos, sin descargas y con calidad de 1080p.

9.99 dólares al mes o 99.99 dólares al año (184 pesos al mes o mil 843 pesos al año). Este paquete incluye dos dispositivos simultáneos, sin descargas y con calidad de 1080p. Max Ad Free: 15.99 dólares al mes o 149.99 dólares al año (294 pesos al mes 2 mil 764 pesos al año). Este paquete permite la descarga de contenido como series y películas.

15.99 dólares al mes o 149.99 dólares al año (294 pesos al mes 2 mil 764 pesos al año). Este paquete permite la descarga de contenido como series y películas. Max Ultimate Ad Free: 19.99 dólares al mes o 199.99 dólares al año (368 pesos al mes o tres mil 686 pesos al año). Este paquete incluye cuatro dispositivos con calidad 4K y alrededor de 100 descargas de series y películas.

La plataforma de MAX cuenta con algunos diferencias con HBO Max. (Foto: Captura de pantalla)

De acuerdo con algunos videos publicados por usuarios que tienen acceso a la plataforma, una de las principales diferencias entre las plataformas es que MAX despliega mayor contenido y nuevas secciones, entre las que destacan:

Food (comida)

Crime (crimen)

Family (familia)

Home (hogar)

Reality

La plataforma de HBO Max permitía que sus usuarios pudieran personalizar su perfil con fotografías de personajes de algunas series. La función se ha mantenido para MAX, pero se ha ampliado con alrededor de 350 avatares.

De acuerdo con Variety, el nuevo sistema de personalización de MAX incluye personajes de Harry Potter, The Last of Us, The White Lotus, Peacemaker, entre otros. De igual manera, el medio estadounidense asegura que el servicio cuenta con una nueva manera de descarga de contenido.

Aún no hay fecha de la llegada de MAX a México. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué pasará con tu perfil cuando llegue MAX?

Desde que se anunció la llegada de MAX, algunos usuarios se preguntaron lo que sucedería con su perfil actual en HBO Max.

De acuerdo con información de la plataforma, los usuarios no perderán los datos de su perfil actual. Todas las preferencias de series y películas y hasta el historial de visualización se transferirán a la nueva plataforma de manera automática.

A pesar de ello, aún no hay una fecha concreta para la llegada de MAX a México y Latinoamérica. Se puede visualizar la aplicación en algunos dispositivos, pero no permite acceder a su servicio aún.

Actualmente, en México, MAX no permite ingresar a su plataforma. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué otras plataformas han presentado cambios en sus políticas?

Este 2023, algunas plataformas de streaming están presentado cambios en algunos de sus servicios, entre ellas se encuentra Netflix, que anunció un cargo extra de ‘usuario compartido’ a sus clientes en México y Latinoamérica.

Esto quiere decir que si quieres compartir tu cuenta de Netflix con alguien que no vive en tu domicilio, tendrás que hacer un pago extra de 69 pesos.

Asimismo, el pasado 19 de mayo la plataforma de Disney Plus reveló que retirarán algunos de sus contenidos para reducir algunos de sus gastos.