¿Paco Stanley estaba amenazado de muerte? Esto dijo Pepe Cabello

Cuando Paco Stanley fue asesinado, los amigos que iban con él, Jorge Gil y Mario Bezares, aseguraron no tener ningún indicio sobre los motivos por los que dispararon en contra del conductor de televisión. Ahora, Pepe Cabello dio más detalles del caso y respondió a la pregunta: ¿Stanley estaba amenazado de muerte?

Cabello era amigo y productor del presentador en Pácatelas y Llévatelo, programas donde participó Benito Castro, antes de que Bezares se convirtiera en su ‘Patiño’.

Paco Stanley sí estaba amenazado de muerte: Pepe Cabello

Pepe Cabello reveló que tiempo antes del asesinato de Paco Stanley, unos sujetos lo asaltaron y le dijeron que el objetivo no era despojarlo de sus pertenencias: iban a matarlo, pero no lo hicieron.

“Un día Paco fue a comer con su familia a un restaurante en la colonia Nápoles (…) en las Gaoneras, ya no existe, hubo un asalto masivo en el lugar donde había varias personalidades, no las recuerdo, pero ellos llegaron directamente con él para decirle que los mandaron a matarlo”, declaró el productor en una entrevista con Inés Moreno para su canal de YouTube en mayo de 2024.

“Le quitaron un reloj de promoción, no le quitaron nada más. Ese domingo me habló por teléfono y ahí me platicó, estaba muy asustado (…) nunca me dijo el origen de este aviso, pero fue muy angustiante para él”, contó.

Pepe Cabello, Benito Castro y Paco Stanley se conocieron casi una década antes del asesinato del conductor de TV. (Foto: Instagram / @benitocastro_oficial/X: @PPKBYO1)

¿Cómo reaccionó Paco Stanley a la amenaza de muerte?

“Paco Stanley se volvió desconfiado, de todo y de todos”, fueron las palabras del productor, quien precisó que el cambio de actitud no se debía únicamente a la amenaza de muerte, también a sus adicciones, como las fiestas, drogas y al alcohol.

“Tenía un carácter bastante explosivo, no dudo que fuera molesto para todos los amigos y trabajadores de él”, agregó Pepe Cabello.

La forma de ser de Stanley con sus amigos causó que algunos se alejaran de él, como en el caso del productor, quien dejó de frecuentarlo aproximadamente 8 meses antes de su asesinato.

Paco Stanley fue amenazado de muerte, según Pepe Cabello. (Foto:Facebook / Paco Stanley) (Facebook / Paco Stanley)

Benito Castro habló del asesinato de Paco Stanley: ¿Sabía algo?

Benito Castro reveló en una entrevista con Ventaneando en 2023, que si alguien mencionaba un detalle sobre la verdad del asesinato de Paco Stanley tendría graves consecuencias.

“La verdad de las cosas nunca se va a saber, quien la diga se muere, con eso te digo todo. Quien tenga elementos para decir la verdad, porque muchos podemos hablar de vidas, de lo que platico, pero la verdad se la llevó él a la tumba y nadie ya va a decir la verdad (…) yo no conozco la verdad, ni la diría, Dios me libre de eso”, mencionó.

¿Quiénes mataron a Paco Stanley?

Pasaron 25 años del crimen en contra del conductor de televisión y aún no se conoce quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del asesinato. Poco después de aquel junio de 1999, Mario Bezares y Paola Durante pasaron unos años en prisión, pero salieron tiempo después por falta de pruebas en su contra.

Benito Castro habló sobre el asesinato de Paco Stanley. (Fotoarte: Andrea Noemí López Trejo)

¿Paco Stanley conoció al ‘Señor de los cielos’?

En la serie ¿Quién lo mató? Se cuenta que Benito Castro acompaño a Paco Stanley a una boda de la hermana de Amado Carrillo, narcotraficante conocido como ‘Señor de los cielos’, pero no acudieron por trabajo, sino como invitados.

Lo visto en la producción televisiva no ha sido confirmado, pero Castro especificó que Stanley conoció a Carrillo y recibió visitas en su oficina, lugar donde el músico una vez se lo encontró.

“Fui prudente, muy prudente, sí me di cuenta cuando llegué a la oficina que había dos Suburban, un Lincoln y un Cadillac en la puerta parado, y una bola de cab... armados”, una vez dentro Stanley le presentó al narcotraficante y solo lo saludó: “Mucho gusto, señor”, dijo Benito para el documental El show: Crónica de un asesinato.