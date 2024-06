¿Paco Stanley fue asesinado sin dejar testamento?: Paul reveló los detalles de la herencia de su papá

Paco Stanley fue asesinado el 7 de junio de 1999 y después de darse a conocer su muerte surgieron algunas dudas no solo del crimen, también otras acerca de los bienes que tenía el conductor de televisión y así aparecieron las preguntas: ¿dejó herencia?, ¿murió con un testamento?

El presentador tuvo diferentes propiedades y bienes como el departamento en la Nápoles que compró para Mónica Durruti, mamá de Paul Stanley, de acuerdo con el integrante de Miembros al Aire en una entrevista otorgada a Hoy en 2019, pero nunca se especificó la cantidad de inmuebles, o si tenía joyas o autos que pudiera heredar.

Paco Stanley no dejó un testamento tras su asesinato

El también locutor murió sin dejar un testamento, contó Paul brevemente en una entrevista que concedió a Yordi Rosado para su canal de YouTube en 2022.

El morir intestado desató conflictos legales y años de procesos jurídicos entre las dos madres de sus hijos y el resto de la familia, con el fin de definir la forma en que dividirían la riqueza.

En un especial del programa Hoy, en la sección ‘A corazón abierto’ apareció el menor de los Stanley para contar más detalles de lo que ocurrió con la herencia de Paco.

“Mis hermanos pugnan, yo estaba muy niño, no tenía el conocimiento de todo lo que tenía mi papá (...) me tocan propiedades, pero con deudas, el juicio duró 6 años, los departamentos estaban prácticamente abandonados. Faltaba pagar mantenimiento, agua, luces, y nosotros no teníamos lana. Vendimos uno para pagar un abogado, me dejó un seguro de vida, pero no querían pagarlo, me dieron una fracción muy pequeña”, explicó Paul en 2019.

Durante su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, el conductor reveló que los conflictos con sus hermanos fue a raíz de que él nació en una relación extramarital.

En ninguna de las declaraciones que dio Paul, precisó la cantidad de dinero y de sus bienes correspondientes como parte de la herencia de Paco Stanley.

Paco Stanley fue asesinado el 7 de junio de 1999. Este 2024 se cumplen 25 años del suceso que marcó un antes y después en la TV mexicana. (Fotoarte: El Financiero) (Cuartoscuro)

¿Quiénes son los hijos de Paco Stanley?

Paco Stanley tuvo cuatro hijos con tres mujeres diferentes. El primero de ellos es Francisco Stanley Solís, fruto del matrimonio con María Solís. el primogénito del presentador de televisión murió en 1993. La versión que contó Paul fue que falleció de un paro cardiaco cuando manejaba su auto

Verónica Macías, colaboradora en programas como Ándale y Eco, contrarió la versión del exintegrante de La Casa de los Famosos México, porque ella dijo que escuchó acerca de la muerte de Stanley Solís y presuntamente fue a consecuencia de una sobredosis de droga.

“Él murió, según sé, lo encontraron en un departamento; según dijeron era por drogas. No me consta, pero eso se supo. Paco estuvo destrozado (…) estuvo tiempo encerrado, él no iba a trabajar”, reveló la también reportera.

Francisco Stanley Solís fue el primer hijo de Paco Stanley. (Foto: Facebook: @Jorge "El Burro" Van Rankin)

El matrimonio con María Solís finalizó y Paco Stanley se volvió a casar, esta ocasión con Patricia Pedroza con quien tuvo dos hijos. Paco Jr. y Leslie. De él se sabe que es licenciado en derecho y apareció al lado de su papá en el programa Él y ella. De su tercera hija se desconocen detalles sobre su vida privada.

Finalmente, nació Paul Stanley, respecto a la relación de su mamá con el conductor, el presentador mencionó lo siguiente:

“Yo fui un piloncillo que tuvo ahí mi jefe, él estaba casado, conoció a mi mamá, que vivía ahí enfrente de su oficina, mi mamá estaba bien morrita, de 18 años la agarró y mi jefe ya tenía casi 40 años (...) así me tuvieron”, dijo para A corazón abierto en 2019.

Paul Stanley es el último hijo de Paco. (Foto: Instagram @paulstanleyd)

¿Cómo era la relación entre Paul Stanley y sus hermanos?

“Cuando fallece mi papá es que yo los conozco”, mencionó Paul Stanley en entrevista con Yordi Rosado en 2022, donde también contó que la primera vez que compartió tiempo con sus hermanos fue en el velorio del conductor de televisión, pero sin acercarse mucho a ellos, solo viéndolos a la distancia.

Sin embargo, nunca mantuvieron una relación fraternal entre ellos. En la actualidad, el menor de los hijos de Stanley no publica fotos con ellos en sus redes sociales, únicamente con su papá cuando él era niño.