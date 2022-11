¿Qué es la misoginia y cómo se relaciona con los ataques que recibió Marion Reimers en redes?

Las redes sociales se encendieron de nuevo por una discusión entre dos integrantes de una mesa de análisis deportivo. Se trató de un ‘agarrón’ entre Marion Reimers y Omar Zerón, durante su participación en un programa de la cadena TNT Sports.

Todo inició cuando Reimers se enfrascó en un intercambio de palabras con Omar Zerón por la tercera anotación del Manchester City contra el Sevilla. La narradora se encendió cuando su compañero le respondió que no hiciera “polémica barata” por ironizar con darle el premio Puskàs a un futbolista.

Ante esto, Marion Reimers mostró su enojo y aseguró que era una falta de respeto en su contra y del programa. “¿Qué me estás diciendo? No me faltes al respeto. Si no te gusta no vengas. Querías beca desde el inicio del programa ¿no? ¿por qué no te vas? No me faltes al respeto”, respondió Reimers.

¿Qué comentarios misóginos recibió Marion Reimers en redes?

Tras la discusión, el conductor y comediante Adrián Marcelo, quien también presenció el ‘momento incómodo’, le mandó un mensaje a Marion, pero a través de Twitter.

“Que (Marion Reimers) narre partidos de futbol y aparezca en programas de deportes solo le va a cerrar la puerta a mujeres que quieran hacerlo”, comentó.

Incluso, Marcelo subió de tono sus palabras en contra de la narradora y lanzó: “Reimers despierta mis instintos más misóginos”.

En respuesta, Marion le contestó directamente en su publicación: “Qué peligroso que existan hombres que se animen a confesar su desdén por las mujeres así, públicamente y a sabiendas que NO PASA NADA. Aunque así al menos sabemos el tipo de hombre con el que nos encontramos en las calles cuando te veamos”, sostuvo.

Además, envió un mensaje a todos aquellos que la atacaron en redes por su pelea con Zerón: “Si una mujer despierta su ‘misoginia más profunda’ les aconsejo unas cuantas cositas. Vayan a terapia, dejen de escupirlo por ahí, da lástima y lo peor: es peligroso”, señaló.

¿Qué es la misoginia?

De acuerdo con la RAE y el feminismo.com, misoginia se define como odio a las mujeres o falta de confianza en ellas basada en la idea de que la mujer es inferior al hombre porque es el sexo débil.

¿De dónde proviene la palabra misoginia?

La etimología de “misoginia” está compuesta por “miseo” que se traduce como odio, “gyne” que se traduce como mujer.

¿Quién es Marion Reimers?

La periodista deportiva mexicana Marion Reimers se ha consolidado como una de las voces femeninas más sobresalientes para el deporte en el país gracias a su paso por cadenas informativas como Fox Sports y TNT Sports, en donde muestra sus puntos de vista en mesas de debate y se convirtió en la primera mujer en narrar una final de la Champions League.

Nacida en la Ciudad de México –con ascendencia alemana–, Reimers, de 37 años, también se ha pronunciado como activista por los derechos de las mujeres. En su carrera, cubrió eventos como Copas del Mundo, Juegos Olímpicos o la Liga MX Femenil.

Aunque estudió historia del arte y fotografía en Florencia, Italia, siempre se ha interesado por la comunicación, razón por la que cursó la carrera en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.