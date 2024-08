¿Fue por los mangos? Juan Osorio no le dará trabajo a Mariana Echeverría y otros integrantes de ‘LCDLF’

Aunque Juan Osorio le dio empleo a un integrante de la primera temporada de La Casa de los Famosos, la historia podría no repetirse. (Foto: Especial El Financiero)

El éxito que tuvieron Wendy Guevara, Nicola Porcella y otros integrantes de la primera temporada de La Casa de los Famosos México al salir del reality show, puede no repetirse en esta ocasión.

Esto debido a que las polémicas que protagonizaron concursantes como Mariana Echeverría o Sian Chiong no solo fueron desagradables para los televidentes, sino que llegaron hasta uno de los productores más conocidos en México: Juan Osorio.

¿Qué dijo Juan Osorio de ‘La Casa de los Famosos’? No contratará a algunos integrantes

El productor de novelas mexicanas como Salomé, fue parte de una conversación con Shanik Berman, la segunda eliminada de La Casa de los Famosos, en donde compartió que hay tres integrantes del programa de Rosa María Nogueron que no le caen bien.

“Tres de ellos no los soporto que es obviamente Sian, el cubano; no soporto al regiomontano (Adrián Marcelo) y no soporto a Ricardo”, comentó el padre de Emilio Osorio.

El productor indicó que uno de los principales motivos por los cuales no le agradan, es a causa de las polémicas que todos ellos han protagonizado y la actitud que han mostrado en La Casa de los Famosos 2024.

Sian Chiong fue señalado por acoso en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: EFE/Instagram @sian)

“No los soporto por los seres humanos que son, eso de atacar a las mujeres”, comentó Juan Osorio, ya que se han suscitado situaciones de presunto acoso de Sian Chiong hacia sus compañeras como Briggitte Bozzo, a quien además agredió al jalarle el cabello.

Shanik Berman le indicó al productor que el actor cubano está convencido de que correrá con la misma suerte de Nicola Porcella, integrante de la primera Casa de los Famosos quien fue contratado por Juan Osorio para la novela El amor no tiene receta, luego de salir del reality show.

No obstante, el exesposo de Niurka, dijo que jamás contrataría a Sian: “En la vida”, dijo tajante, pues no le pareció nada agradable ver cómo Chiong escupió en la comida de sus compañeros del programa de televisión.

“No puede haber gente tan malagradecida, que escupe a la comida, eso no se puede hacer. Eso no se lo puedes perdonar a nadie. Así como hay lindos mexicanos, lindos cubanos, hay cubanos que son insoportables”, dijo Osorio.

Posteriormente arremetió contra el actual líder de La Casa de los Famosos: “Agustín es insoportable, es un pésimo actor, un pésimo ser humano y pésima persona”; luego habló de Adrian Marcelo, quien aseguró, no tiene talento.

¿Qué dijo Juan Osorio sobre Mariana Echeverría de ‘La Casa de los Famosos’?

Shanik intentó recomendar a Mariana Echeverría, la cuarta eliminada del programa de televisión, para obtener un papel antagónico, debido a que ella se convirtió en una “villana nacional” a causa de sus polémicas en La Casa de los Famosos.

A lo que Juan Osorio respondió: “Para nada, la gente es mala onda. Una cosa es que actúes de villana y otra cosa es que en tu vida seas una villana”, dijo, descartando una posible colaboración con la conductora de Me Caigo de Risa.

Esta no es la primera vez que el productor de novelas hace referencia a las polémicas de la presentadora, ya que en su cuenta de TikTok hizo un video burlándose de la ocasión en la que Mariana Echeverría intentó quitarle un mango a Briggitte Bozzo.

¿Quiénes son los nominados de la sexta semana en ‘La Casa de los Famosos’?

Este miércoles, 28 de agosto, se llevó a cabo la gala de nominación en La Casa de los Famosos, en donde uno de los concursantes citados por Juan Osorio está en riesgo de ser eliminado. La lista completa es:

Gomita

Adrián Marcelo

Briggitte Bozzo

Karime

Sian Chiong también estaba nominado en La Casa de los Famosos; sin embargo, Agustín Fernández tomó la decisión de salvar al actor cubano, por lo que permanecerá en el reality show una semana más.