Wendy Guevara ‘batea’ propuesta de matrimonio de Nicola Porcella en ‘La Casa de los Famosos’

¿Entonces ya no se va a hacer la carnita asada de la boda? A lo largo de las transmisiones de La Casa de los Famosos México, vimos a Nicola Porcella y Wendy Guevara, dos de los integrantes que ahora son finalistas, creando una gran química entre ellos.

Incluso, se empezó a especular que entre ellos estaba empezando a surgir una relación que, a principios de agosto, habría terminado de común acuerdo. No obstante, han seguido muy cercanos.

Tal es el nivel de confianza que se tienen, que este viernes, cuando está a punto de salir uno de los cinco finalistas del reality show, ambos se dedicaron unas palabras e incluso Porcella le pidió matrimonio a la influencer.

'Wencola' es la pareja favorita del reality show. (Foto: Instagram / @lacasafamososmx)

Nicola Porcella le propuso matrimonio a Wendy Guevara: ¿Qué respondió ella?

En algunos videos que ya se hicieron virales en redes sociales, se les puede ver a la originaria de León, Guanajuato y al peruano juntos en el comedor de la casa mientras Poncho de Nigris observa toda la escena e incluso habría sido cómplice de la sorpresa.

“Wendy, lo que siento por ti es algo inexplicable. Por esa razón (interrumpe para preguntarle a Poncho ‘¿Ahí?’, y después se arrodilla) ¿Quieres casarte conmigo?”, se le escucha decir al exfutbolista.

Con cara de incredulidad, pero sonriente en todo momento, la influencer lo mira y, con la picardía que la caracteriza, rechazó la propuesta.

Primero bromeó con que el anillo se había adquirido con sus propios ahorros, pero después explicó algunas de las razones que la llevaron a decirle que ‘no’ a Nicola, entre ellas su estabilidad económica y que no le parece atractivo físicamente.

Reacción de Wendy a la propuesta de matrimonio de Nicola. (Foto: Twitter / @madspinkis)

“Me casaría (…) primero quiero que trabajes, ponte a trabajar (…) No me quiero casar y menos con este pendejo (…) No eres el amor de mi vida, no me gustas, te me haces muy inmaduro, eres un niño, no me gusta principalmente de tu uña del dedo gordo del pie”, dijo entre risas mientras Porcella y de Nigris insistían en la propuesta.

Finalmente, admitió que no quería casarse con su amigo y compañero de reality, quien ya no volvió a insistir en la petición.