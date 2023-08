Luis Miguel en Mayakoba: ¿Qué incluirá la Fan Zone y cuáles son las opciones de alojamiento?

Luis Miguel sorprendió en los últimos días a todos sus fanáticos no solo por agregar fechas en 2024, sino por los conciertos que dará en Acapulco y Riviera Maya a finales de 2023.

Cuando creíamos que Luis Miguel iba a cerrar su gira de conciertos este año en Guadalajara no podíamos estar más equivocados, pues lo hará el 31 de diciembre en Mayakoba, Riviera Maya, un complejo a la orilla del mar caribe que cuenta con distintas opciones de alojamiento.

Aunque todavía no hay tantos detalles sobre la venta de boletos, como el costo que tendrán los mismos, se sabe que habrá una entrada denominada ‘Fan Zone’, misma con la que los asistentes tendrán oportunidad de vivir varias experiencias mientras escuchan temas como ‘No sé tú' y ‘Será que no me amas’.

Luis Miguel cerrará su tour 2023 con un concierto en la Riviera Maya. (Foto: Instagram @Funticketmx)

Boleto Fan Zone para Luis Miguel: ¿Qué incluirá?

De acuerdo con el sitio oficial de Mayakoba, Luis Miguel se presentará en el Campo de Golf El Camaleón, ubicado en el corazón de este resort y al cual podrán acudir alrededor de cinco mil personas para cerrar el año escuchando al cantante.

Las puertas de aquel sitio se abrirán desde la tarde y hasta las primeras horas del 1 de enero de 2024. Previo al concierto del cantante, todos aquellos que adquieran un boleto en la Fan Zone tendrán derecho a disfrutar de las siguientes amenidades previas al show de ‘El Sol’:

Música en vivo.

Opciones culinarias que van desde restaurantes de cocina internacional hasta a pie de playa.

Selección de activaciones para el entretenimiento de los asistentes.

Además de un lugar privilegiado alrededor del escenario donde Luis Miguel cerrará con broche de oro sus fechas de 2023.

Escenario en el campo de golf El Camaleón de Mayakoba. (Foto: Instagram / @golfmayakoba)

Si eres de aquellos que quieren disfrutar de canciones como ‘Hasta que me olvides’ en vivo, a las orillas del mar y además pasar las fiestas de Año Nuevo en un sitio como Riviera Maya, te recomendamos que vayas reservando tu estancia en uno de los complejos de Mayakoba.

Esto porque todos los huéspedes de alguno de sus hoteles tendrán la posibilidad de acceder a la venta desde ahora y no hasta el 15 y 16 de agosto con tarjetas Santander. Bueno, este beneficio estaba disponible desde el 2 de agosto, pero no es tarde para aprovecharlo.

¿Cuáles son los hoteles que hay en Mayakoba, Riviera Maya?

La ciudad de Mayakoba, que abarca alrededor de 240 hectáreas, tiene en sus terrenos cuatro complejos hoteleros, todos cinco estrellas, para que los visitantes tengan una experiencia única en sus instalaciones.

Banyan Tree Mayakoba

Un resort alejado del ajetreo de la ciudad e inspirado en la cultura asiática con detalles de las tradiciones locales de Quintana Roo, y cuenta con distintas actividades y amenidades para que tu estancia sea agradable.

Ofrece villas y suites con piscina privada, balcón y grandes terrazas con vistas al campo de golf, la laguna o el mar.

Vista del hotel Banyan Tree Mayakoba Riviera Maya. (Foto: Instagram / @banyantreemayakoba)

En total son 15 tipos de habitaciones, y para las fechas que se va a estar presentando Luis Miguel tienen un rango de precios que van de:

La habitación más barata para dos personas tiene un costo de 27,300 pesos por noche, y de ahí puede aumentar hasta 68 mil pesos.

Fairmont Mayakoba

Con 401 habitaciones, incluidas 34 exclusivas suites frente al mar, la mayoría de los cuartos de Fairmont están alejados del mar por dos razones: Para ser más respetuosos con el medio ambiente y porque se encuentra en medio de la selva, donde podrás disfrutar de verdes vistas rodeadas de lagunas.

Vista de una de las habitaciones del Fairmont Mayakoba. (Instagram / @fairmontmayakoba)

Spa, golf, piscinas, actividades culinarias deportes acuáticos y más son algo de lo que podrás vivir en este complejo.

Para el concierto de Luis Miguel en Riviera Maya hay disponibilidad de dos tipos de habitaciones, con precios muy similares: entre 25 y 26 mil pesos por noche para dos personas.

Rosewood Mayakoba

Inaugurado en 2008, Rosewood Mayakoba es un hotel cinco estrellas rodeado por la selva de Riviera Maya, muy cerca de Playa del Carmen.

A diferencia del anterior, este sí se encuentra más cerca del mar, aunque esto no lo exime de buscar ser un alojamiento sostenible y amigable con el medio ambiente, buscando a la vez que sus huéspedes tengan atención de primera calidad.

Vista aérea del Rosewood Mayakoba. (Foto: Instagram / @rwmayakoba)

Su compromiso con la comunidad es tal que en 2017 construyó el Centro Educativo K’iin Beh, una escuela con educación primaria y secundaria donde pueden estudiar jóvenes locales e hijos de sus empleados.

Cuenta con distintos tipos de suites y villas, que van desde 66 mil pesos por noche.

Andaz Mayakoba Riviera Maya

“Andaz Mayakoba ha sido constantemente clasificado entre los 10 mejores resorts de México en los premios Readers’ Choice de Condé Nast Traveler”, se lee en su página de Internet, con lo que refuerzan su compromiso de ser un complejo cinco estrellas que ofrezca experiencias a sus huéspedes.

El alojamiento en el Andaz incluye beneficios como acceso al campo de golf de Mayakoba, piscina, club infantil y spa, así como restaurantes, actividades acuáticas.

Vista aérea del Andaz Mayakoba Riviera Maya. (Foto: Instagram / @andasmayakoba.mx)

Sus habitaciones se inspiran en los colores que predominan la naturaleza de aquel lugar, como cafés, azules y verdes. Cuenta con 214 habitaciones, que incluyen 41 suites, con terrazas con vista al mar caribe, a la laguna o al campo de golf.

Son 20 tipos de alojamientos, y lamentablemente para el 31 de diciembre, que será cuando se presente Luis Miguel, ya no hay habitaciones disponibles.

No obstante, para fechas similares (del 16 al 18 de diciembre), los precios oscilan entre:

499 a 799 dólares por noche para dos personas en las villas (de 8,529 a 13,657 pesos).

824 a 2,699 dólares por noche para dos personas en las suites (de 14,085 a 46,134 pesos).

Habitación del Andaz Mayakoba Riviera Maya. (Foto: Instagram / @andazmayakoba.mx) (MIGUEL JUAREZ)

En caso de que desees acudir a algunos de estos alojamientos, es posible que existan en los próximos días paquetes con descuentos especiales en donde se incluya la entrada al concierto y alojamiento, tal y como ocurrió con los shows que darán Alejandro Fernández y Ricky Martin.