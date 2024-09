‘Gomita super buena onda’: Eliminada de LCDLF se sincera sobre sus estudios y su amor a ‘Agus’

‘Gomita fue la única que fue a abrazar a Mayito’, es una de las frases acerca de Araceli Ordaz viralizadas en redes sociales y de las primeras que escuchó al salir de La Casa de los Famosos México 2024, donde presuntamente se enamoró de Agustín Fernández y mintió acerca de sus estudios profesionales.

Sin embargo, en una de sus primeras entrevistas, la ‘payasita’ habló de su formación académica y de su relación, no solo con el amigo de Nicola Porcella, también con el resto de los habitantes de la producción de Rosa María Noguerón.

Gomita inició su carrera en televisión como payasita. (Foto: Instagram @Gomitaoficial123 /La Casa de los Famosos México / Cuartoscuro).

¿Qué dijo Gomita al ser expulsada de ‘La Casa de los Famosos México’?

La integrante del cuarto Tierra fue la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México, después de subir al carrusel junto a Karime Pindter.

Y a dos días concedió una entrevista al programa Hoy donde se presentó como Maui, personaje de la película Moana, de Disney.

Uno de los temas centrales de la plática giró en torno a su supuesto enamoramiento de Agustín Fernández desde el inicio del programa de televisión.

“Amor nunca hubo, ella se inventó algo donde no existía”, dijo Nicola Porcella, “no, no iba a ser su cuñado, mejor lo vemos”, agregó.

Gomita respondió “Ya no quiero ver (...) Se dio todo en la cancha, intenté todo, pero no se pudo, lo entendí tarde, me dolió, tengo mis sentimientos (...) era muy coqueto, me enamoré del guapo del grupo, pero no me enamoré, sentía algo”, declaró Araceli Ordaz.

Gomita fue la sexta eliminada de LCDLF. (Foto: Instagram @Gomitaoficial123 /Cuartoscuro).

Gomita habla de sus estudios

Uno de los temas más polémicos relacionado con la excompañera de Cecilia Gallino está relacionado con sus supuestos estudios universitarios de los cuales habló en el reality show.

Todo se desencadenó por una crítica en contra de Gala Montes por no haber asistido a la escuela a consecuencia de motivos no precisados.

“No estudió actuación, pero ¿La escuela sí?, llegó sin estudios, yo soy licenciada en ciencias de la comunicación, como me pongo a pelear con alguien que no tiene sus papeles”, expresó la exconductora de Sabadazo.

“En ese cuarto fuimos sarcásticos, lamentablemente mi papá me sacó de la escuela par trabajar, no soy licenciada, lo dije en una entrevista (...) no existe la cédula”, señaló la comediante en el video compartido en el canal de Youtube de Hoy, publicado este 3 de septiembre.

Gala Montes fue criticada por su falta de estudios profesionales. (Foto: Caurtoscuro).

Gomita revela motivos de enojo con Gala Montes en LCDLF

Gomita descartó a Agus Fernández como uno de los motivos de su enojo con Gala Montes en La Casa de los Famosos México, en cambio, señaló los tratos recibidos por la integrante del cuarto Mar.

“Respondía muy enojada por sus respuestas cortantes, me llamó trampitas, hablé con La Jefa, Dije lo que sentía, después de salir y me abrazó el conductor, pero ya se acabó el juego para mí, no estuve contenta con muchas actitudes (justificó por llamarle ‘perra’ en una conversación con Ricardo Peralta)”, finalizó Ordaz.

