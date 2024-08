‘La Casa de los Famosos’: Mariana, Shanik y los participantes en problemas tras aparecer en el reality

Lo que pasa en ‘la casa’ no se queda en ‘la casa’ y no hay mejor ejemplo que la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, la cual está a pocos días de cumplir un mes desde su inicio y ya desencadenó un cúmulo de problemas dentro y fuera del programa de televisión donde quedan inmersos ciertos habitantes.

Los conflictos desatados no hacen diferencia entre los expulsados y los participantes en el reality show, sin importar si ellos no lo saben aún.

Adrián Marcelo peleó con Gala Montes y el conflicto tuvo repercusiones fuera del programa de TV. (Foto: Captura YouTube / El 5)

¿Cuáles son los problemas de los eliminados en ‘La Casa de los Famosos México’ 2024?

Por el momento son cuatro los eliminados de La Casa de los Famosos México 2024, y si bien no todos se enfrentaron a conflictos sociales ante su salida, si presentaron de carácter personal.

Shanik Berman

Las declaraciones de Shanik Berman tras su salida del reality show en contra de Mario Bezares y el caso Paco Stanley (además de sus sentimientos de ‘odio’ hacia él) la llevaron a pedirle disculpas públicas a Brenda, esposa de ‘Mayito’.

“Mayito es una porquería. Y aparte, si creo que lo hizo, claro que tú crees que iba a decirme ‘si lo puse, no lo puse’”, señaló la presentadora de televisión el pasado 4 de agosto.

Al siguiente día, en la gala del líder, conducida por Cecilia Galliano, Berman se arrepintió por llamar “hipócrita” a Mario Bezares.

“Lo primero que quiero es ofrecerle una disculpa a él, a su familia, ayer entre el coraje de haber salido, haz de cuenta que me hubiera mordido alguien y lo primero que aventé fue la mordida”, detalló la periodista.

Shanik Berman fue la segunda eliminada de 'La Casa de los Famosos México' 2024. (Fotoarte: El Financiero).

Cabe destacar que Brenda compartió, en sus redes sociales, la decisión de proceder legalmente ante Shanik Berman por difamación, pero el problema no avanzó.

Mariana Echeverría

Mariana Echeverría es la eliminada más reciente de La Casa de los Famosos México, la excompañera de Faisy recibió múltiples críticas por sus actitudes, principalmente relacionados con la comida y por sus ataques a Briggitte Bozzo.

Después de ser expulsada, acudió al programa Hoy, donde Andrea Escalona la confrontó por hablar de una ‘Andrea’ no soportaba a Arath de la Torre.

Las conductoras de televisión la desmintieron y ella pidió disculpas por sus palabras. “En ese video, me refería a cuando venía y di por hecho cosas sin fundamento, lo veo sentado, tan solo, eso pasó (...) no era verídico, en un juego vi que él, hablaba yo de Andrea Escalona”, declaró Mariana Echeverría este martes.

“Si alguien quiero, es mi amigo, estuvo conmigo en la muerte de mi mamá Magda Rodríguez, tenemos una relación estrecha, es con Arath de la Torre (...) te equivocaste totalmente” respondió ‘Andy’.

Mariana Echeverria protagonizó pleitos en ‘La Casa de los Famosos México’. (Foto: Especial El Financiero)

‘Gomita’ y Ricardo Peralta siguen en ‘la casa’, pero ya tienen problemas afuera

Algunos participantes aun dentro de La Casa de los Famosos México 2024 ya tuvieron problemas en el exterior y ellos no lo saben.

Gomita

Gomita, integrante de El sindicato, fue desvinculada de su agencia de representantes por sus actitudes dentro del programa de televisión.

FZ Management publicó un comunicado, el pasado 3 de agosto, acerca del tema, donde se menciona lo siguiente,

“Nos enfocamos no solo en brindar oportunidades laborales, también en fomentar un ambiente de trabajo positivo, respetuoso e inclusivo (...) no podemos trabajar con alguien que no comparte nuestros principios”.

La información se confirmó por Elizabeth Campos, mamá de Araceli Ordaz, con un mensaje donde aprovechó para pedir un alto a las publicaciones de redes sociales en contra de su hija.

Gomita se quedó sin agencia de representantes. (Foto: Instagram @Gomitaoficial123 /La Casa de los Famosos México / Cuartoscuro).

Ricardo Peralta

Ricardo Peralta se posicionó frente a Arath de la Torre en la gala de eliminación del domingo 18 de agosto e hizo referencia a su vestimenta como una expresión de género y se sintió ofendido por comentario del presentador de Hoy y los consideró un ataque a la comunidad LGBT.

El integrante del equipo Mar le respondió que él respeta a todos, sin importar la orientación sexual, y se defendió al decir que Peralta confundió el comentario.

Tras esto, la agencia de representantes del influencer lanzó un comunicado para aclarar el tema sobre las palabras dichas por el famoso.

“Lamentamos profundamente las desafortunadas declaraciones emitidas recientemente por nuestro cliente, estas no reflejan los valores, ni la filosofía con las que operamos (...) Las diferencias y preocupaciones serán abordadas a su salida, de manera adecuada y respetuosa, en persona y de frente, como debe de ser”.

Además, la cuenta de Instagram del exparticipante de MasterChef se encuentra inhabilitada tras perder seguidores, pero se desconoce el motivo del error señalado en la red social.

El perfil de Ricardo Peralta en Instagram no está disponible. (Foto: Captura de Pantalla Instagram @torpecillo / La Casa de los Famosos).

Adrián Marcelo

Desde las amenazas a sus compañeros, hasta sus peleas con otros integrantes, Adrián Marcelo fue señalado por sus actitudes en el reality show.

Pero la más polémica de ellas es cuando se enfrascó en un conflicto con Gala Montes, el cual fue considerado violencia de género por la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, quien compartió un comunicado donde piden a la productora Rosa María Nogueron tomar medidas al respecto.

¿Qué habitantes quedan en ‘La Casa de los Famosos México’ 2024?

Los habitantes de La Casa de los Famosos México dentro del programa de televisión en la semana 5 son los siguientes.