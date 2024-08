‘Qué pequeño el mundo es’: Paty Navidad y Sabine Moussier se enamoraron del mismo hombre

‘El mundo es un pañuelo’ Sabine Moussier y Paty Navidad se enamoraron del mismo hombre, pero no lo podían ver porque estaba en arresto domiciliario y a pesar de ello causó conflicto entre la participante de La Casa de los Famosos y la exintegrante del mismo reality show, pero en diferente versión.

La actriz de telenovelas recuerda el suceso con miedo causado por los problemas a los que se enfrentó durante la relación, pero la presentadora de televisión se sintió muy enamorada del sujeto llamado Leonardo.

Sabine Moussier es integrante de LCDLF México 2024. (foto: Instagram @sabineoficial)

¿Qué dijo Sabine Moussier de la relación con el ex de Paty Navidad?

La antagonista de El privilegio de amar contó que lo conoció a través de un mensaje en redes sociales y desde ahí comenzó un contacto con él.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a recibir chantajes y amenazas de su novio a distancia, lo que ocasionó un episodio de angustia y miedo en la vida de Sabine Moussier, quien fue la primera líder de La Casa de los Famosos México 2024.

“Hay una persona con impacto fuerte en mi vida, hace ocho años me escribió un hombre, así empezó una tragicomedia, pero me hizo llorar, me escribía con él, pero no lo podía ver porque estaba en arraigo domiciliario, su foto era falsa, nunca nos hemos tocado”, declaró ella en entrevista para el programa de televisión Secretos de villanas en 2023.

“Estuve enamorada, me amenazó para no dejarlo con videos íntimos, soy una persona quien creyó en el amor y de la fantasía, se aprovechó, siempre regresa, es una necesidad”, finalizó la actriz.

Sabine Moussier fue amenazada por una de sus exparejas. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

El sujeto, de nombre Leonardo, también fue novio de Paty Navidad y surgieron rumores acerca de una infidelidad del hombre con Moussier.

“Yo no me metí en el noviazgo de nadie, porque ni siquiera sabía de ello, traté de hablar con ella y no estuvo dispuesta”, dijo la integrante de El sindicato en una entrevista para Sale el sol en 2020.

Paty Navidad acusó a Sabine Moussier por 'robarle' a su novio. (Foto: IMDB)

Paty Navidad señala a Sabine Moussier por meterse en su relación

Paty Navidad, quien es señalada por posibles nexos con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, envió un mensaje a Moussier dándole las gracias por “librarla” del tal Leonardo. Esto es lo publicado por la integrante del elenco de La fea más bella (versión mexicana de Betty la fea)

“La única que conoce mi vida privada soy yo, por favor Sabine, deja de hablar de mí, si te metiste con mi relación está perdonado, de corazón les deseo mucho amor”.

En entrevista para Shanik Berman, publicada en TV Notas en 2016, Navidad aseguró estar muy enamorada de su entonces novio.

“El hombre que tengo es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Son más de cinco años con Leonardo, quien es, además, de Sinaloa, igual yo, y lo amo, nuestro propósito es estar juntos, pero eso sí (..) él vive en Estados Unidos, es ciudadano estadounidense y cuando estamos juntos nos amamos, eso es lo importante”, finalizó la famosa.