Paty Navidad explica supuestos vínculos con el narco: ‘No tuve miedo porque no hice nada’y

Paty Navidad tuvo una pelea con Anabel Hernández, quien la vinculó en su libro Las señoras del narco: Amar en el infierno, con uno de los capos más reconocidos en nuestro país: Arturo Beltrán Leyva.

Sin embargo, la actriz aseguró que un gran porcentaje de lo dicho por la investigadora no era cierto y como consecuencia tomó la decisión de contar su propia versión de los hechos acerca de su relación con el narcotraficante mexicano.

Paty Navidad. La actriz aseguró que la cepa se creó como producto de grandes ganancias para las farmacéuticas (Nación321/Cuartoscuro)

Paty Navidad detalla su relación con Arturo Beltrán Leyva

Paty Navidad no negó conocer a Arturo Beltrán Leyva, exlíder del su propio cártel, el cual tenía relaciones comerciales con el de Sinaloa (perteneciente al ‘Chapo’ Guzmán).

“Todo esto pareciera parte de una serie de televisión, pero es la vida real, la parte donde Anabel dice la verdad es cuando voy a cantarle a alguien, no era por contrato ni presentación formal, estaba en un antro (...) un grupo de mujeres se acercaron a decirme que había un tío que cumplía años y era muy fan mío”, dijo la exconcursante de La Casa de los Famosos en una entrevista para La Mesa Caliente publicada este miércoles. .

Paty Navidad sí llegó a ver a Arturo Beltrán Leyva, pero no todo lo que se escribió de ella es cierto. Paty Navidad sí llegó a ver a Arturo Beltrán Leyva, pero no todo lo que se escribió de ella es cierto. (Cuartoscuro / Diego Simón Sánchez)

La famosa decidió acompañarlas porque le “pintaron un panorama muy dramático” y ella quiso hacer una buena acción por una persona con problemas de salud, pero al llegar al sitio se dio cuenta de la realidad.

“Me dijeron ‘está enfermo’, cuando baja el ‘tío’ no era el viejito enfermo, era este señor llamado Arturo Beltrán Leyva, le canté las mañanitas, no le tuve miedo porque no hice nada, me dicen que cuanto cobraba por estar con él y yo le gustaba mucho”, narró Paty Navidad.

La respuesta de la integrante del elenco de La fea más bella (versión mexicana de Betty la fea), fue negativa y lo rechazó para después retirarse del lugar.

“Le dije que no estaba ahí, por eso, se estigmatiza a las personas dedicadas al narco, pero esta es mi experiencia, se parece mucho a lo sucedido en el libro de Anabel Hernández, pero no pasó nada, salí de ahí con integridad, dignidad y valores, todos intactos”, finalizó Navidad.

El encuentro de la actriz con el criminal se dio meses antes de su asesinato, en 2009, de acuerdo con las presentadoras del mismo programa de televisión mencionado anteriormente.

Paty Navidad conoció a un narcotraficante mexicano en 2009. (Foto: IMDB)

Paty Navidad negó recibir regalos de Arturo Beltrán Leyva

Una de las declaraciones en contra de Paty Navidad es acerca de recibir regalos (propiedades, joyas y autos) de Arturo Beltrán Leyva y llegar a sus encuentros con el narcotraficante mexicano en camionetas blindadas y con escoltas.

“No hay pruebas de la residencia que dice usted, de las joyas, de todos los regalos, no me lo pueden comprobar, nada de eso”; reclamó a la autora del libro ‘Señoras del Narco’ en una plática publicada el pasado martes.