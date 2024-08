Lolita Cortés se enamoró de Mario Bezares en su adolescencia: ‘Lo veía y me echaba a correr’

¿Su amor ‘platónico’? Lolita Cortés se enamoró de Mario Bezares durante una etapa de su vida, donde el trabajo los unió en una obra de teatro.

La cantante actualmente es parte de los jueces de La Academia y ‘Mayito’ está en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

La actriz Lolita Cortés estuvo enamorada de Mario Bezares. (Foto: Cuartoscuro).

¿Qué dijo Lolita Cortés de Mario Bezares?

Lolita Cortés contó el momento donde supo que se sintió atraída de Mario Bezares cuando el amigo de Paco Stanley era su coreógrafo.

“Claro, él lo sabía, me decía ‘Hola, Lola’ y pum, me echaba a correr”, dio brevemente la actriz de teatro en una entrevista con Mónica Garza rescatada en redes sociales.

‘Mayito’ respondió a los cuestionamientos, en la misma investigación de la titular del programa Historias engarzadas, sobre el enamoramiento de Cortés. Esto fue lo que comentó.

“Tendría yo 25 años aproximadamente, ella de 12 años, era una diferencia abismal, Mamacita de mi corazón, pues me hubieras dicho, grata sorpresa, si yo me hubiera enterado, hubiéramos andado (...) no, cómo crees. Yo creo que fue su amor platónico como todos los niños de secundaria que de repente se enamoran del profesor o de la maestra”.

Mario Bezares reaccionó al enamoramiento de Lola Cortés. (Foto: Instagram @mbezares)

¿Quién es Lolita Cortés, jueza de ‘La Academia’?

Lolita Cortés, de acuerdo con Mónica Garza, nació el 23 de octubre 1970, fruto del matrimonio de la cantante Dolores de la Luz Jiménez y el actor Ricardo Fernando Cortés.

Sin embargo, la historia de amor de los famosos duró poco y se divorciaron cuando tenía dos años, pero lo mantuvieron en secreto, aunque después se enteró.

“En mi caso lo manejaron desde la versión de ‘mi papá, se fue de viaje’, esperé su regreso un año, veía los aviones y decía que ahí había papá, pero regresó con otra familia, me dolió”.

Lolita Cortés es reconocida por su participación en 'La Academia'. (Foto: Cuartoscuro)

Lolita Cortés Inició su carrera artística cuando era niña gracias a su madrastra, porque ella se dio cuenta del talento de la entonces menor de edad, para bailar y cantar.

Formó parte de Vaselina junto a Benny Ibarra, Irán Castillo, entre otros, donde se distanció de los integrantes de la obra a consecuencia de las fiestas que realizaban.

A principios de la década de los 2000 se integró al jurado de La Academia y recibió el apodo de ‘La jueza de hierro’.

Mario Bezares es actual participante de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Facebook / Mario Bezares)

¿Cuál es el estado de salud de Lolita Cortés?

A finales de 2023, la conductora de televisión reveló su diagnóstico de cáncer de mama, descubierto gracias a la detección de un tumor, el cual le extirparon.

A principios de julio de 2024, Laura Cortés, hermana de la famosa, contó que Lolita se sometió a un procedimiento médico de emergencia.

“Sigue en remisión, pero precisamente para que el bicho llamado cáncer no regrese y no pueda instalarse en ningún lugar, decidieron vaciarle la matriz completamente, hacerle una histerectomía y se está recuperando de eso, bendito Dios, muy gratamente”, dijo Laura a los medios de comunicación en julio.