Mónica Garza conduce evento de presidenta electa de Sheinbaum: ¿Por qué se fue de ‘Ventaneando’?

“Ha llamado tan poderosamente la atención este día histórico”: Mónica Garza narró este 15 de agosto la entrega de la constancia como presidenta electa a Claudia Sheinbaum, la primera mujer en tener el cargo en México.

Mónica Garza fue la conductora del evento en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora está de lleno en el mundo de la política, pero hace dos décadas era uno de los principales rostros del periodismo de espectáculo en Ventaneando.

Mónica Garza fue presentadora de Ventaneando de 1998-2009, compartió pantalla con otros personajes como Pati Chapoy, Pedro Sola, Juan José Origel y Daniel Bisogno, luego tuvo su programa llamado Historias engarzadas (2004-2014), donde contaba las historias de actores y cantantes, pero en algún punto dio un giro en su carrera.

Garza conversó en el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, quien al presentarla comentó: “Yo no sé por qué hizo espectáculos tanto tiempo y ahora ya está en política”.

Mónica Garza En 2007, el programa Ventaneando celebró once años al aire. Los conductores Daniel Bisogno, Atala Sarmiento, Mónica Garza, Inés Gómez Mont, Paty Chapoy y el cantante Yahir partieron un pastel durante la transmisión. (Foto: Cuartoscuro.com). (Paola Hidalgo)

¿Por qué Mónica Garza se fue de ‘Ventaneando’?

En el programa de Mara Patricia Castañeda del 11 de julio de 2021, Garza relató qué ocurrió en esos años, cuando vinieron para ella los cambios de temas en el periodismo.

“El periodista es periodista, no importa en la fuente que esté; y el que no es periodista, no es periodista ninguna fuente... No fue fácil el cambio, no fue fácil para nada, en ese momento estaban ocurriendo una serie de cambios en el área de espectáculos, ya de por sí”, relata la conductora.

Todo pasó porque ella estaba buscando generar contenidos diferentes: “A través de Historias engarzadas cada vez quería hacer otras cosas, otro tipo de entrevistas, quería otro tipo de personajes, quería otras historias... Pati todo el tiempo me estaba deteniendo, me decía ‘sí, está muy bien, me parece muy interesante que quieras hacer unas historias engarzadas de Perengana, pero acuérdate que este es un programa de espectáculos’”.

Mónica Garza considera ella buscaba sacar al programa de los espectáculos, pero “en realidad quería sacarme a mí de los espectáculos, necesitaba más, otras cosas”.

La idea de irse se fue gestando en 2005, cuando vio los desastres del huracán Stand en Chiapas: “Vi una escena en Hechos donde el reportero literalmente se quita todo lo que traía de reportero y de plano se pone a ayudar a la señora a la cual estaba cubriendo”.

Así que propuso hacer formato de Historias engarzadas, llamado El dolor de informar, sobre los reporteros y camarógrafos cubriendo la tragedia: “Conté la historia de aquel que se tiene que quitar el chaleco de reportero para ponerse el chaleco de rescatista”.

Programa de 'Ventaneando', especial para Navidad, en 2007. Pati Chapoy, Mónica Garza, Atala Sarmiento, Inés Gómez Mont, Daniel Bisogno y Pedro Sola, además de algunos invitados especiales como Regina Orozco, Vanessa Ciangherotti, Luis Felipe Tovar, Jesús Guzmán, Erasmo, Estrella, Carlos, André Marín, Antonio Rosique, entre otros actores. FOTO: CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

En consecuencia, Nacho Suárez, el vicepresidente de noticias del canal, le dio las gracias y le preguntó: “¿Nunca has pensado venirte a trabajar a noticias?”.

La idea quedó en el aire y tiempo después, el momento llegó, cuando Ventaneando estaba en medio de una transformación, con cambios de conductores: “Para Pati no fue ninguna sorpresa, ella sabía que yo quería decir otras cosas, ella ya me había dicho ‘tú te vas a ir de aquí'”.

En 2016, Mónica entró como titular de Hechos AM: “El hecho que tengas mucha credibilidad en una fuente no significa que la vayas a tener otro y había que volver a empezar”.

“¿Por qué este cambio?”, le preguntó Javier Alatorre; ”Por qué no”, respondió ella.

Ese mismo año, a la par, retomó Historias engarzadas. Posteriormente, estrenó su canal de YouTube llamado El nido de la Garza. “En reconstrucción siempre. Mamá, tamaulipeca, narradora de historias”, se describe a sí misma.