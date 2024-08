Claudia Sheinbaum recibe constancia de presidenta electa: ‘México ha roto el techo de cristal’

“Por unanimidad, se refrenda jurídicamente la decisión manifestada en las urnas”: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) entegó a Claudia Sheinbaum la constancia de mayoría, este jueves 15 de agosto, la cual reconoce que es la presidenta electa de México.

“México ha roto el techo de cristal. Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer en asumir el mandato supremo de nuestra República, después de 200 años y 65 hombre en el cargo”, destacó la titular del Tribunal Electoral, Mónica Aralí Soto Fregoso.

Durante la sesión solemne de la Sala Superior, Sheinbaum recibió la constancia acompañada por su esposo Jesús María Tarriba Unger, además de otros funcionarios de Morena.

Este acto, destacó la magistrada, encarna los principios fundamentales sobre los que se construye la democracia, “entendida ésta, no solo como un sistema político jurídico, sino como una forma de vida que garantiza equilibrio para la sociedad”.

‘No llego sola, llegamos todas’: Sheinbaum tras recibir constancia de presidenta electa

Después de recirbir la constancia de presidenta electa, Sheinbaum Pardo destacó que el movimiento que lidera (Morena) recibió la mayoría de los votos: “Las y los ciudadanos no quieren que regresen los gobiernos al servicio de unos cuantos, o la prepotencia”.

Por esta razón, aseguró que “no llegó sola, llegamos todas” y se comprometió a no reprimir al pueblo de México y destacó que la libertad se debe de ejercer a plenitud en un régimen democrático: “Es falsa la libertad del poder de compra por un salario de hambre”.

La próxima presidenta de México destacó que seguirá construyendo la paz del país, por lo que “no regresará la guerra contra el narco”, incluso, aseguró que habrá justicia para todos los mexicanos.

También agregó que la sociedad mexicana decidió que “continúe la economía moral y no regrese el sistema neoliberal”, además de que, añadió, ya no se volverá a tratar a la población con racismo o machismos.

La exjefa de Gobierno de la CDMX ingresó a las11:45 horas al Tribunal Electoral. Antes de llegar a este recinto, la morenista compartió un video en sus redes sociales, donde destacó que la validación de la elección se dio por unanimidad.

“Presidenta con 60 por ciento de los votos, dato histórico, inédito, por primera vez llegamos las mujeres y vamos a dar continuidad a la transformación iniciada por el presidente López Obrador”.

Después, agregó un mensaje de agradecimiento: “Gracias a millones de mexicanas y mexicanos que me dieron su confianza. No le voy a fallar al pueblo de México. Comparto la sesión solemne de entrega de la constancia como presidenta electa. Primera mujer en 200 años de la República. No llego sola, llegamos todas”.

Nuestro movimiento obtuvo 35 millones 924 mil 519 votos, lo que representa el 59.76% del total de la votación; 32 puntos por encima del segundo lugar. Un hecho inédito, e histórico. pic.twitter.com/pCvh3v4Y8S — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 15, 2024

Con información de Diana Benítez