Lolita Cortés hace llorar a protagonistas de ‘Betty, la fea’: ‘Fueron mi lugar de paz durante el cáncer’

¡Ay, don Armando! Para los protagonistas de Betty, la fea, Ana María Orozco y a Jorge Enrique Abello, fue imposible contener las lágrimas al escuchar las palabras que les dedicó Lolita Cortés: “Fueron mi lugar de paz durante el cáncer”; mensaje que también conmovió a usuarios en redes sociales, pues el momento ya es tendencia.

El momento fue grabado en un evento organizado por De Estreno de la estación de radio LOS40 para todos los fanáticos de la telenovela, cuyos protagonistas se encuentran de visita en la Ciudad de México para promocionar el nuevo capítulo en la historia de Beatriz Pinzón.

¿Qué le dijo Lolita Cortés a los protagonistas de ‘Betty, la fea’?

Si bien, Lolita Cortés es una actriz y bailarina que se dedica al teatro musical, su desempeño como juez en La Academia la han hecho famosa por sus críticas severas a los competidores. Por lo que, el video que protagonizó el 9 de julio sorprendió a muchos de sus seguidores al verla emotiva.

Weeeey ver a Lolita Cortés abrirse de esa manera tan humana ante Ana María y Jorge Abello me demuestra que definitivamente TODOS admiramos a alguien y somos "vulnerables" ante esa persona. Qué bonitas cosas les dijo 🥺🥺 ¡VIVA YSBLF! ¡Grande Lolita! 🙌🏼🙌🏼 pic.twitter.com/2GWfq1negj — 𝐕𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞𝐥 🧩 🏳️‍🌈⃤ (@VanneRangel) July 10, 2024

“Yo quiero agradecerles porque el año pasado, como muchos saben, me dio cáncer y lo logré. Está en remisión, pasé por la mastectomía doble y ahora, hace 15 días, me quitaron la matriz, me vaciaron para que no regrese el cáncer. Pero quiero decirles que ponerlos a ustedes en mi casa ayudó mucho a que ese lugar de paz llegar a mí, a mi corazón y mi vida”, dijo frente a Ana María y Jorge Enrique.

Sus palabras hicieron eco en los actores que se mostraron conmovidos por la historia de Lolita, cuya salud ha sido foco de las noticias en recientes días debido a su más reciente intervención quirúrgica para realizarle una histerectomía (retiro de matriz).

Lolita contó cómo llegó Betty, la fea a su vida y a la de sus hijos, pues se ha convertido en un clásico que disfrutan en todo momento: “Mi hija Pelota me pidió que les dijera, porque ella pone la novela todos los días en la tele, esté haciendo lo que esté haciendo, porque es un lugar de paz, y le dije: ‘Tienes toda la razón’. Mi hermana, que fue quien nos enseñó la novela, no dijo: ‘Tienen que verla, no han visto nada igual’”.

¿Cómo está Lolita Cortés de salud?

La salud de Lolita Cortés ha sido tema desde finales del año pasado, cuando la actriz de comedia musical compartió que fue diagnosticada con cáncer de mama: “Fui a una visita al doctor, descubrieron que tenía un tumor de alto grado de malignidad”, debido a esto le realizaron una doble mastectomía (extirpación quirúrgica del seno) y posteriormente se sometió a una nueva cirugía para atender secuelas derivadas de la extirpación.

La actriz Lolita Cortés compartió un mensaje emotivo con los protagonistas de 'Betty, la fea'. (Foto: Cuartoscuro).

A principios de julio de este año, corrió el rumor que Lolita Cortés tuvo que ser intervenida de emergencia, fue su hermana Laura quien aclaró que se trató de una nueva cirugía en la que le fue retirada la matriz, aunque no se sabe si la atención que recibió fue programada o de emergencia, como apuntaban las primeras versiones.

Cabe mencionar que Lolita Cortés está por iniciar un nuevo proyecto en pantallas, su regreso cono jueza en La Academia, el próximo 21 de julio, al respecto, se sabe que la producción la apoyará de diversas maneras, pues su movimiento aún es limitado debido al proceso de recuperación.

¿Cuándo se estrena ‘Betty, la fea’ 2?

Betty la fea. La historia continúa se estrena por Prime Video el próximo 19 de julio, tal y como lo anunció la productora streaming en redes sociales. Sin olvidar mencionar que también cuentan con la primera parte de la historia de Betty, la fea.

“Tan divina! #BettyLaFea llega más Betty que nunca... Comienza con 19 y termina con julio, así es amig@s, el 19 de julio se estrena Betty la fea. La historia continúa”.