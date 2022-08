Lolita Cortés habla de lo ocurrido con Paco de Miguel: ‘¡Qué vergüenza!’; Él ¿respondió?

Hace una semana, se habló de un conflicto que sostuvieron Lolita Cortés y Paco de Miguel durante la final de La Academia, durante la entrega de los premios OMG de TikTok, presentados por ‘Miss Lety’, uno de los personajes que realiza el influencer donde interpreta a una coordinadora de escuela secundaria.

Durante la transmisión, hizo una presentación que no fue del agrado de la jueza del reality, quien se vio poco interesada en la participación del joven que satiriza figuras femeninas como parte de su contenido.

A pesar de que en la transmisión dijo no haberle prestado atención al joven, fue durante una entrevista con el personaje El Escorpión Dorado que la también actriz de teatro hizo comentarios sobre Paco de Miguel.

Lolita Cortés habla de su conflicto con Paco de Miguel

Al inicio de la entrevista, el personaje de Alex Montiel le preguntó por su amistad con Paco de Miguel: “¿Quién es Paco de Miguel? ¿Es un cantante?”, expresó la llamada ‘Jueza de Hierro’, con un semblante de aparente extrañeza por la pregunta, y reiteró su pregunta en múltiples ocasiones.

“No te hagas, es al que desdeñaste hace 15 días porque fue a hacerse el chistoso, que ni es chistoso, es un pendejo, estoy de acuerdo contigo”, señaló ‘El Escorpión’.

Cortés confirmó lo que dijo su entrevistador, y agregó que en realidad no lo conoce pues nunca los han presentado, y que lo poco que vio fue lo que presentó en el foro de TV Azteca.

“Yo no lo conozco porque nunca nos han presentado, no conozco su trabajo. Lo poco que vi fue la vergüenza que hizo en el foro”, expresó Lolita, quien además dijo que, para ella, el hecho de que el influencer se encontrara allí, no representó nada para ella; ni emociones positivas ni negativas.

Además, compartió que al momento en que De Miguel estaba presentando los premios en su papel de ‘Miss Lety’, se encontraba leyendo el teleprónpter, y que ni siquiera eso hizo bien.

“Estaba leyendo, tenía el teleprónter atrás de mí, y cuando vi que estaba leyendo, dije: ‘Ni siquiera leer sabe’. ¡Qué vergüenza para su casa, su familia, su vida y su carrera!”, sentenció Lolita Cortés.

Paco de Miguel ¿respondió los comentarios de Lolita Cortés?

Después de que la respuesta de la jueza de La Academia se hiciera viral, Paco de Miguel escribió un tuit que, presuntamente, tenía que ver con los múltiples comentarios no solo de ‘Lolita’, sino de las y los internautas.

“PINCHE MOSCO QUE ME ESTÁ ZUMBANDO EN EL OÍDO AHORITA”, escribió el influencer de 22 años, quien recibió comentarios donde apoyaban a la actriz de 51 años.