Maribel Guardia no murió ‘andaba de parranda’: Actriz niega rumores de su fallecimiento

¿Maribel Guardia murió? No, andaba de parranda, pero pidió detener la difusión de los rumores iniciados en redes sociales acerca de su fallecimiento, la cual resultó ser una noticia falsa.

La ‘fake news’ surgió principalmente en TikTok y en X donde incluso su nombre comenzó a posicionarse en las tendencias, todo por el supuesto deceso de la actriz de Aventurera.

Maribel Guardia desmintió los rumores acerca de su muerte. (Foto: Cuartoscuro) (Demian Chávez)

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre rumores de su muerte?

Maribel Guardia utilizó su cuenta personal de Instagram para realizar una transmisión en vivo para explicar que estaba viva y con un estado de salud adecuado.

“Estoy en mi camerino de la serie de televisión donde trabajo, estaba preocupada porque me llamó mucha gente para decirme si estaba muerta, pero no ‘ando de parranda’.

La también actriz de teatro pidió no difundir información sin comprobarla antes porque pueden angustiar o entristecer a sus seres queridos, por lo menos en su caso.

“Me llaman amigas llorando, le dan el pésame a mi marido, venden estas cosas en las redes sociales, causan dolor a la gente, a mi familia, a gente que me quiere, pero estoy muy bien, gracias a Dios”.

Entre ellas se encontraba Lucía Méndez, quien le llamó asustada para preguntar sobre el tema. “Te llamé preocupada, ya te enterraron, hay una caja para ti”, dijo la protagonista de El extraño retorno de Diana Salazar, actualmente reinterpretada por Angelique Boyer.

Maribel Guardia pidió no difundir noticias falsas de su muerte. (Foto: Instagram @maribelguardia)

Maribel Guardia se alejó de redes sociales tras muerte de Julián Figueroa

Julián Figueroa, único hijo de Maribel Guardia, murió el 9 de abril de 2023 a consecuencia de un infarto al miocardio cuando tenía 27 años.

“No veo esas cosas, no me interesa, no me lleno de cosas negativas y cuando me mandan cosas de redes sociales no las veo, no le doy importancia (...) cuando hablan mal de mí no me entero y si me mataron menos (...) fueron tiempos difíciles para mí y debo aprender a vivir en medio del dolor”, compartió la cubana.

Julián Figueroa era el único hijo de Maribel Guardia. (Foto: Instagram @maribelguardia).

¿Cuál es la última voluntad de Maribel Guardia?

La integrante de Aventurera en 2015 (actualmente el papel principal lo tiene Irina Baeva) compartió, en el mismo video, su última voluntad.

“A mí no me entierren, tampoco quiero velorio, me incineran luego, luego, en ese momento ya valió, me ponen ahí en la cajita (de cenizas) y quien me quiera ir a ver, ahí voy a estar (...) me llevan a mi casa”, detalló Maribel Guardia.