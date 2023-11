¿Lucía Mendez está hospitalizada? Esto es lo que sabemos sobre su estado de salud

Este miércoles, se reportó que la actriz Lucía Mendez se encuentra hospitalizada desde hace algunos días tras enfermarse de influenza severa, y que permanecerá más tiempo para recuperarse por completo.

Hasta el momento, se desconoce en qué hospital está internada la también cantante, pero se sabe que su estado de salud es estable y que está siendo atendida por personal médico.

Recordemos que en 2022, la intérprete de ‘Corazón de piedra’ se enfermó de COVID; específicamente, con la variante de Ómicron, y durante el tiempo que lo tuvo mostró síntomas considerables, por lo que habría quedado delicada de las vías respiratorias.

La influenza de Mendez llegó cuando la actriz estaba a punto de sustituir a Laura León en la obra de teatro Lagunilla mi Barrio, misma donde también actúan Maribel Guardia y Daniel Bisogno.

Lucía Méndez presentó síntomas respiratorios graves, por lo que fue hospitalizada. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿Por qué se enfermó de influenza Lucía Mendez?

Lucía Mendez se habría enfermado tras regresar de un viaje a Colombia, pues días después de su regreso, el fin de semana pasado, empezó a sentirse mal, de acuerdo con la periodista Vicky López.

“El fin pasado se fue a Colombia, regresó y no podía respirar. Pensó que tenía gripa, el cansancio del viaje y el vuelo. Llegó al hospital, estuvo en observación y no podía respirar”, dijo López vía telefónica en el programa de Maxine Woodside.

Al inicio se pensó que podía ser COVID nuevamente, por lo que le hicieron diferentes estudios y encontraron que, en realidad, se trataba de un caso de influenza.

¿Cuál es el estado de salud de Lucía Mendez?

“Le pusieron oxígeno y ayer salieron los estudios que tiene influenza severa, por eso no ha podido contestar. Algunas personas la llamaron y no está grave, simplemente no puede contestar porque ahorita tiene afectadas todas las vías respiratorias”, explicó la reportera.

Lucía Mendez se encuentra estable después de ser hospitalizada. (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Como se mencionó anteriormente, la cantante se encuentra fuera de peligro. No obstante, tiene que seguir en observación unos días más para descartar cualquier otro síntoma o que la enfermedad se agrave.

Entre las medidas que están tomando los médicos para cuidar la salud de Lucía Mendez es tenerla con mascarilla de oxígeno, esto para verificar que su sistema respiratorio esté en las mejores condiciones.

Al momento, todavía no hay información oficial publicada en las redes sociales de la cantante, lo único que ha estado posteando son algunos videos relacionados con su trabajo.