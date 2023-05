¿Lucía Méndez irá al concierto de Madonna? Esto dijo la cantante sobre la ‘Reina del Pop’

“Me han insistido tanto que vaya a ver a Madonna, que no sé”, explicó el pasado 7 de mayo la cantante y actriz Lucía Méndez en relación con los conciertos que dará la ‘Reina del Pop’ en el Palacio de los Deportes.

Desde que Madonna anunció la llegada de The Celebration Tour a México en enero de 2024, algunos internautas en redes sociales han estado recordando el supuesto encuentro que tuvo la artista estadounidense en uno de sus conciertos con Lucía Méndez.

El 19 de abril, mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Lucía Méndez aseguró lo siguiente: “¿qué si voy a ir a ver a Madonna? Ay no, definitivamente no me emociona mucho ir a verla”. Sin embargo, la cantante mexicana reveló que tal vez cambie de opinión.

Lucía Méndez asegura que tuvo un pleito con Madonna durante uno de sus conciertos. (Foto: Cuartoscuro / Gabino Acevedo Acevedo / Galo Cañas Rodríguez)

¿Lucía Méndez irá al concierto de Madonna?

La tarde del 7 de mayo, Lucía Méndez asistió a la celebración de cumpleaños del periodista Fabián Lavalle, en donde fue abordada por un grupo de reporteros que le hicieron varias preguntas sobre su vida personal. Entre ellas, se encontraba el cuestionamiento del concierto de Madonna.

“Que bárbaro, dije ‘no, no voy a ir a ver a Madonna’ y ‘boom’ viral todo”, explicó la mexicana a los medios. “Mira me han insistido tanto que vaya a verla que no sé que voy hacer”.

Asimismo, aseguró que si va al concierto de la intérprete de ‘Material Girl’ hará lo siguiente: “si voy a ver a Madonna y me dicen ‘Te tienes que parar porque está cantando’, me imagino que la seguridad lo dirá en inglés, yo les voy a decir que ‘no me voy a parar y si me siguen molestando, llamaré a mi abogado’”.

En una publicación de Instagram que hizo ese día la mexicana, en donde continúa hablando con los medios que se le acercaron, Lucía Méndez hizo una broma: “fíjense que compre mis boletos, no me voy a parar y si ustedes me siguen molestando ‘I’m gonna call my lawyer’ (’llamaré a mi abogado). Entonces así si voy a ver a Madonna, si no, no voy a verla”.

La cantante también aseguró antes los medios que tiene planes para ir a algunos de los conciertos de la nueva gira de Luis Miguel.

¿Cuál fue el supuesto pleito entre Lucía Méndez y Madonna?

En diferentes ocasiones Lucía Méndez ha contado la historia de su supuesto pleito con Madonna.

En una entrevista con Adela Micha, la mexicana aseguró que “nadie me lo cree... todo mundo se burló, me ch..., hicieron memes hasta que se cansaron”. Relató que su interacción con la cantante estadounidense ocurrió cuando fue con su exesposo a uno de sus conciertos.

“Traía lastimada la rodilla por el spinning, que no calenté bien y entonces la traía un poco inflamada. No creía ir al concierto porque me sentía mal, pero él [refiriéndose a su exesposo] estaba de ‘no, dale, compré boletos buenísimos’”.

Recordó con Adela Micha que la interprete de ‘Like a Virgin’ se molestó con ella al ver que no se paraba de su asiento durante el concierto.

“Entonces llegamos, nos sentamos y de pronto todo el mundo se para porque Madonna salió a cantar y todo el mundo parado. El tiro de la cámara llegaba a nosotros... a ella le molestaba que yo estuviera sentada junto a mi marido”.

La situación escaló cuando supuestamente uno de los miembros de seguridad del concierto llegó y le dijo a Lucía Méndez “te tienes que parar porque Madonna está cantando”. La mexicana arremetió contra el individuo “y dije ‘no, no me voy a parar y no me importa’, se puso discutir conmigo y le dije que si me seguía molestando iba a llamar a mi abogado”.

Aseguró que desde su asiento podía ver que a la ‘Reina del Pop’ le molestaba la situación y que “llegó un momento que desesperé a Madonna... ella me veía que no la estaba atendiendo y llegó un momento en el que me dijo ‘fuck you’.

Finalizó la historia asegurando que después de aquella interacción, Madonna no la volvió a voltear a ver.