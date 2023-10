COVID-19: ¿Té verde, negro y matcha desactivan subvariantes de ómicron? Esto encontró un estudio

La vacuna Novavax contra la variante de ómicron XBB.1.5 fue autorizada el martes 3 de octubre, por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA). Se detalló que esta actualización en especial ayudará a menores de 12 años.

La variante ómicron trajo varios ‘dolores de cabeza’ a la comunidad científica cuando apareció, ya que la velocidad de propagación y contagio era mucho mayor que las otras del COVID-19.

Ómicron BA.1 fue identificado en Sudáfrica en noviembre del 2021 y los contagios se expandieron por todo el mundo a inicios del 2022.

Una investigación reciente publicada en Nature reveló que el tratamiento con té verde disminuye el efecto de las subvariantes de COVID, en especial de ómicron.

Effects of tea, catechins and catechin derivatives on Omicron subvariants of SARS-CoV-2 supervisó la suspensión del virus cuando se expuso al té verde o el negro, que se preparaba al verter directamente agua hirviendo sobre las hojas. El experimento también se realizó con matcha.

‘‘La suspensión de virus se mezcló con la bebida de té original a una concentración final. Después de 10 segundos, las mezclas de té/virus se diluyeron en serie y se sometieron a un ensayo para determinar la inefectividad del virus’', se detalla en el documento.

¿Qué té es más efectivo para suspender el virus del COVID-19?

Una bebida de té verde disminuyó notablemente la efectividad de BA.1, BA.5 y BQ.1.1, variantes de ómicron. Pero no logró hacerlo en la subvariante BA.2.75.

Se aclara que estos resultados no fueron causados por efectos artificiales, debido a diferentes concentraciones de medio de cultivo fresco en los pocillos ni por efectos tóxicos del té en las células.

En cuanto a los efectos del té negro, las subvariantes que se trataron con esas concentraciones disminuyeron notablemente los efectos de ómicron BA.1, XE, BA.5, XBB.1 y BQ.1.1.

En cuanto a los efectos del matcha sobre las variantes de ómicron, en BA.2 y BA.2.75 fueron menos significativas las neutralizaciones de la bebida.

Con información de EFE y Nature.