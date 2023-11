Daniel Bisogno revela qué lección le han dejado sus complicaciones de salud: ‘Cierta humildad’

Daniel Bisogno se encuentra en recuperación después de que este 2023 se enfrentara a dos operaciones importantes: una para tratar unas várices reventadas en su esófago, y la otra para retirarle la vesícula.

Además de estar en tratamiento médico por sus enfermedades, el conductor de televisión reveló que también se ha sometido a terapia, pues en más de una ocasión ha confesado que ha pasado momentos difíciles en los últimos meses emocionalmente hablando.

Sin embargo, considera todas estas situaciones han sido una lección para él, y le han dejado una enseñanza muy grande.

¿Qué ha aprendido Daniel Bisogno después de sus enfermedades?

En una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, el actor de teatro reveló que las situaciones complicadas que ha vivido en los últimos meses le han dado una lección valiosa.

Esto después de que Bisogno revelara que se encuentra yendo a terapia psicológica y Rosado le preguntara qué es lo mejor que le ha dado asistir a sus sesiones.

Daniel Bisogno en una entrevista con Yordi Rosado. (Foto: YouTube / Yordi Rosado)

“Te voy a decir algo. ¿Sabes qué me ha dado el evento en general? Cierta humildad. El saber que no somos nada ante una decisión del universo; que en realidad no sentimos muy nalgas para todo y que a la hora de la hora, somos muy frágiles”, explicó el actor de Lagunilla mi Barrio.

Esta idea va aunada al hecho de que Bisogno considera que hay que disfrutar la vida en todo momento, pues uno no sabe lo que pueda ocurrir mañana.

“... que cualquier momento puedes no estar, entonces hay que gozar la vida, disfrutarla, gozar cada momento que eso es lo más importante”, agregó.

Daniel Bisogno reflexiona sobre la vida después de sus enfermedades

Para completar su reflexión, el conductor de Ventaneando dijo que nunca debemos confiarnos de lo bueno que nos pasa, pero tampoco exagerar lo malo, pues ambos extremos son malos.

Daniel Bisogno se siente más centrado después de sus complicaciones de salud. (Instagram / @bisognodaniel)

“No creérsela, no creerse ni lo bueno ni lo malo. Así cuando te va bien no te pasas de la raya, y cuando te va mal no te estás cortando las venas. (Hay que) mantenerse en un tono neutral, porque si no te puedes volver loco, y más en una carrera como esta”, señaló.