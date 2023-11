Daniel Bisogno sufre pequeño accidente antes de entrar al set: Esto le pasó al conductor

Durante la transmisión de Ventaneando el pasado 10 de noviembre, Daniel Bisogno compartió con sus compañeros de programa que había sufrido un pequeño accidente en las instalaciones de TV Azteca.

El conductor sigue recuperándose de una cirugía en la vesícula que le practicaron hace unas semanas. Tras algunos rumores sobre su supuesta gravedad de salud, Bisogno desmintió los rumores en su cuenta de X, antes Twitter, y señaló que estaba fuera de peligro.

Paty Chapoy y los demás conductores confirmaron la versión de Daniel en el programa y señalaron que su compañero estaría ausente unos días para tomar un descanso.

Daniel Bisogno entrando al foro de 'Ventaneando' tras su pequeño accidente. (Foto: Instagram @ventaneandouno)

¿Cómo fue el accidente de Daniel Bisogno?

El conductor entró de manera estrepitosa al programa del viernes y, ante la sorpresa de sus colegas, reveló por qué había llegado tarde.

“¡Ya llegué! Por poco no llego, dijo Daniel.

Los conductores se habían enterado previamente que Bisogno había sufrido un accidente en las instalaciones de la televisora, sin embargo pensaban que no llegaría a Ventaneando.

Paty Chapoy le reclamó que mejor se hubiera quedado a descansar, sin embargo, el presentador respondió que que no: “Tenía que venir, no puedo estar yo así en la casa, echado, no”.

“Dios me regañó por querer trabajar. Fíjate lo que son las cosas del eterno”, continuó.

Mientras relataba lo sucedido, el presentador de televisión mostró ante las cámaras las heridas que se había hecho por el incidente, pero por su semblante relajado demostró que no había mayor gravedad más que unos raspones en manos y rodilla.

Daniel Bisogno mostró sus raspones tras la caída. (Foto: Instagram @ventaneandouno)

Daniel Bisogno relató cómo se cayó en las instalaciones de TV Azteca. (Foto: Instagram @ventaneandouno)

Bisogno narró que iba caminando hacia el estudio del programa y, como suele hacerlo regularmente, se detenía a saludar colegas y amigos.

“Voy entrando, público querido, me encuentro a Villalvazo, me abraza, nos saludamos y todo y yo me sigo muy nalga... saludando a la gente aquí”, recordó.

Sin embargo compartió que pasó por un detector de metal que trata de evitar en sus trayectos y, que al momento de cruzar, tropieza y cae.

“... caminando a paso veloz aunque las rodillas se me doblen y hay un detector de metales por el que nunca paso porque tengo tres amalgamas y me da pena (...) entonces piso mal y en ese momento ruedo”, dijo el presentador.

Asimismo compartió a sus compañeros y audiencia que previamente se había realizado algunos exámenes de laboratorio, sin embargo no especificó de qué tipo o si eran derivados de su reciente cirugía.

Daniel Bisogno fue internado en el hospital en mayo pasado por un cuadro hepático y en octubre para la extirpación de la vesícula biliar.