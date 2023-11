Daniel Bisogno habla de su vida amorosa y relaciones: ‘Es algo que vivo yo’

En las últimas semanas, Daniel Bisogno volvió a enfrentar crisis de salud que lo han mantenido bajo tratamiento médico y, derivada de esta, ha ofrecido diversas entrevistas en las que no solo habla sobre su salud, sino de su vida en general.

Uno de los temas que mencionó recientemente fue sobre su vida amorosa, pues después de Cristina Riva Palacio, madre de su hija Michaela y de quien se separó en 2019, no se ha vuelto a saber de alguna relación formal del conductor.

No obstante, se han difundido algunos rumores donde lo relacionaron con distintas personas, algunas famosas y otras no, aunque en ningún momento confirmó algún noviazgo en estos últimos años.

¿Cómo le ha ido en el amor a Daniel Bisogno?

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, el también actor de teatro admitió que sí ha salido con varias personas, aunque la mayoría de veces se levanten rumores sobre este tema de su vida.

“Claro que he salido con gente e inventan una cosa y nunca se llega a la verdad. Con quien salgo es porque me interesa salir con esa persona, estar con esa persona. La gente no quiere igualdad, quiere un trato preferencial. Hago lo que me nace con todo el gusto del mundo y estoy con quien quiero estar y punto”, aseveró.

Daniel Bisogno salió formalmente por última vez con Cristina Riva Palacio. (Foto: Instagram @bisognodaniel)

Respecto al tema de los rumores que han surgido sobre su vida amorosa, el conductor de Ventaneando considera que es un tema con el que la gente debería dejar de especular.

“Con quién me acuesto, me levanto, ando o no, es algo que vivo yo. Creo que la gente vale de la puerta de su cuarta hacia afuera y no al revés. No me ofende que me digan, ni nada. Porque sé quién soy”, sentenció.

Daniel Bisogno responde pregunta sobre su orientación sexual

A lo largo de dicha conversación, Yordi Rosado le preguntó a Daniel Bisogno por su orientación sexual, ya que en más de una ocasión han especulado en redes sociales y distintos medios de comunicación sobre la misma.

“Si he estado con mujeres, travestis, hombres, lo que quieran, es muy mi pedo. Pero se atreven a aseverar cosas que no tienen idea”, dijo en primera instancia sobre el tema.

Posteriormente, señaló que las personas que han formado parte de su vida amorosa es porque así lo ha decidido él, sin pensar en nada mas que en sentirse bien con quien está.

Daniel Bisogno en una entrevista con Yordi Rosado. (Foto: YouTube / Yordi Rosado)

“Toda mi vida ha sido así, nunca tuve ni la conciencia de pensar en ‘me gusta esto o el otro’, nunca pasó por mi mente, porque con la persona que estaba me entregué totalmente, nunca engañé. Y las personas que han pasado por mi vida ha sido porque he querido, porque me nace y me gusta estar. Nunca ha sido un conflicto para mí”, dijo.

“Que la gente esté con quien le guste estar mientras no dañes a un tercero”, agregó.

¿Qué opina Daniel Bisogno sobre la diversidad sexual?

Con respecto a la pregunta que le hizo su entrevistador, el conductor de Ventaneando señaló que lo único que debería importar de una persona al momento de elegir a su pareja o personas para salir, es que uno sea feliz y sentir el amor plenamente.

“El abanico sexual es tan amplio que decir ‘es lesbiana, homosexual’, únicamente es cerrar el círculo cuando el abanico es tan grande, que lo importante es el amor, que la persona sea feliz”, sentenció.