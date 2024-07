Cecilia Galliano habla de la ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva: ‘No le doy importancia’

El amor, con el paso del tiempo, parece terminar y para muestra de ello está Irina Baeva y Gabriel Soto, quienes finalizaron su noviazgo después de casi 6 de estar juntos.

La historia de amor de los dos famosos terminó, oficialmente, el pasado 16 de julio, cuando el actor de telenovelas compartió en sus redes sociales un comunicado donde confirma su ruptura con la nueva ‘Aventurera’.

“A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a la relación”, publicó Soto.

Gabriel Soto e Irina Baeva estaban comprometidos. (Foto: Instagram @irinabaeva)

¿La relación de Gabriel Soto e Irina Baeva terminó por infidelidad?

Antes del anuncio del final del romance de Gabriel Soto e Irina Baeva, iniciaron rumores de una infidelidad del también actor de teatro con Cecilia Galliano, conductora de La Casa de los Famosos México, porque se les vio juntos en una serie de fotos difundidas en diferentes medios, entre ellos TvyNovelas.

Él desmintió los dichos tras asegurar que todo se trató de una estrategia publicitaria para la obra donde comparte elenco con la argentina.

“Es parte de la estrategia de lo que quisimos armar en esta puesta de escena, este es el precio de la fama y como los medios inventan y hablan de algo que nosotros mismos armamos (...) les dimos la nota y se hiciera publicidad”, contó el protagonista de Vencer la culpa en una breve entrevista para el programa de TV De Primera Mano.

Con la confirmación de su separación con Irina Baeva, Gabriel Soto y Cecilia Galliano protagonizan un rumor de romance. (Foto: Cuartoscuro).

Aunque Gabriel lo negó todo, ahora se vinculó a Cecilia Galliano como uno de los factores de finalización de su amorío con Irina Baeva.

¿Qué dijo Cecilia Galliano de la separación de Irina Baeva y Gabriel Soto?

La presentadora de La Casa de los Famosos México 2024 no había querido hablar acerca de los señalamientos de un posible noviazgo con su compañero en la puesta en escena El precio de la fama, hasta el pasado jueves 18 de julio.

La también modelo aseguró que no le importan las declaraciones de la opinión pública siempre y cuando no sea sobre su trabajo.

“Tú me conoces y quien no me conozca les digo, yo no le doy importancia, solo a la opinión de mi trabajo, en mi vida privada yo sé quién soy, lo tienen claro mis amigos, mi familia, mis hijos, no me quema el cerebro lo dicho por la gente, fluyo, me rio”, declaró en un encuentro con el programa Hoy.

Gabriel Soto e Irina Baeva se separan. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstocl)

“Su auto seguirá en mi casa, es mi amigo, es un hombre cercano, lo relacionado con Irina no me compete, es su vida”, agregó Galliano.

En otra entrevista, esta vez para Venga la alegría, la integrante del elenco de La Casa de los Famosos México 2024 aseguró no molestarse por las declaraciones acerca de un noviazgo con Gabriel Soto.

“Yo no hablé con Irina porque no soy su amiga, yo por qué debería decirle lgo, es una estrategia de todos los trabajos, yo soy una empleada. En redes me trataron muy bien, si te ponen novios que ni conozco, si me ponen uno que es cercano a mí y está guapo, pues adelante”