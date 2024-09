La Casa de los Famosos México’ EN VIVO HOY 2 de septiembre: Prueba de líder y polémica por Arath de la Torre

La última gala de eliminación dejó a los habitantes en suspenso, pues Arath De la Torre de nuevo anunció su deseo de salir del reality show tras las constantes amenazas de Adrián Marcelo.

El conductor de ‘Hoy’ habló con su amigo y compañero de cuarto, Mario Bezares y le confesó que su salida es oficial, pues ya ‘no puede’ seguir en el reality show.

En la transmisión de la prueba de líder se espera conocer que pasará con el actor y su petición. Aunque a lo largo del lunes comentó que la producción lo había hecho reflexionar.

Arath de la torre Arath de la Torre pidió su salida tras las presuntas amenazas de Adrián Marcelo. (Foto: Cuartoscuro e instagram)

¿Dónde y a qué hora ver la prueba de líder?

El lunes es la prueba de líder la cual define que habitante consigue una semana de inmunidad y el beneficio de salvar a alguien.

Este programa se transmite a las 22:00 horas (tiempo del centro de México) en el Canal 5 y en streaming a través de ViX+. Por lo general tiene una duración de hora y media

Con la eliminación de gomita, inició la semana 7 con la incertidumbre de la permanencia de Arath y si habrá algún castigo para Adrián Marcelo.

¿Qué pasó con Arath De la Torre y Adrián Marcelo?

En la gala de eliminación del 1 de septiembre, Arath De la Torre, Gala Montes y Mario Bezares se posicionaron a favor de la salida de Adrián Marcelo, lo que provocó una reacción del influencer ante el líder del equipo Mar.

“Me preocupa lo fuerte que se puede poner, Arath”, le dijo Adrián, mientras cenaban, “yo sí te recomendaría que lo que sigue ya te prepares, carnal. No es amenaza. Viene fuerte o ¿qué te digo? Digamos que lo anterior era en modo amistoso, ojalá no lo tomes como amenaza, pero lo voy a jugar en ‘very hard’. Hoy me diste luz verde... Sobre aviso no hay engaño”.

Ante este comentario del polémico influencer, Arath De la Torre no respondió, pero le dijo a su equipo que planea abandonar el reality show.

“Por el poder que tienes, van a evitar que pase algo, pero yo no tengo nada qué perder, no es amenaza, pero si tu familia está viendo este contenido te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí el siguiente posicionamiento. Me haces más fuerte”, le dijo Adrián Marcelo a Arath.