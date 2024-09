¿Quiénes han salido de LCDLF y qué multas les han puesto? Esto sabemos

Arath de la Torre puso a temblar al equipo ‘Mar’ al anunciar su deseo de salir de ‘La Casa de los Famosos México’, pero no sería el primero en tomar esta decisión. Después de reflexionarlo, habló con su equipo y les comunicó que se quedaría dentro del reality a pesar de las presuntas amenazas de Adrián Marcelo.

“Quiero que sepan que me voy a quedar y no podemos echarnos para atrás. Que mis hijos vean, que uno pueda doblarse, pero no rendirse. No me van miedo sus amenazas. , señaló Arath de la Torre a su equipo del reality show.

En la edición mexicana de Televisa, Arath De la Torre sería el primero en salir, pero en La Casa de los Famosos de Telemundo para Estados Unidos, múltiples habitantes decidieron abandonar el reality show por distintas decisiones.

Participantes de La Casa de los Famosos México. (Foto: La Casa de los Famosos México)

¿Quiénes han salido de la ‘Casa de los Famosos’ por decisión propia?

‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo vivió su última edición entre enero y abril del 2024 y Thalí García fue una de las últimas en salir.

Kimberly Flores de la primera temporada

Kimberly Flores influencer y esposa del cantante Edwin Luna, se fue del reality show después de una petición de su marido.

“Elián vio unas notas tuyas y empezó a gritar, que cuando llegaras a la casa te iba a correr, que él no te quería nosotros. Afuera no es como tú crees”, le dijo Edwin Luna a la modelo guatemalteca.

El cantante de la Trakalosa de Monterrey también le dijo que sus hijos la extrañaban. En una entrevista Luna señaló que entro sin tener un arreglo con la producción, realizó una carta y le dijeron que sí podría entrar con una condición.

“La única condición es que si ella dice que no se quiere salir, ya te la pelaste”, contó Edwin Luna en el podcast Radio Show.

Kimberly Flores fue una de las famosas que decidió salir de la primera temporada de Telemundo. (Foto: instagram kimfloresgz)

Monique Sánchez en la tercera temporada

La modelo Monique Sánchez salió de la casa para darle prioridad a su salud mental, mencionó que el encierro sí tuvo un gran impacto por lo que prefirió salir que mostrar un lado ‘feo’ de ella.

“Creo que la falta de madurez que uno no sabe que viene con cosas buenas y malas, pero creo que la más afectada en este momento voy a ser yo. A mí no me sale reír cuando no me apetece, sonreírte, no me gustaría que la gente viera un lado feo porque no es lo que soy, la gente no me conoce y no me gustaría que fuera así”, dijo antes de salir.

Aristeo Cázares en la tercera temporada

El mexicano Aristeo Cázares dejó la casa con un breve mensaje sobre su salida.

“Amigos míos, compañeros de La casa de los famosos, les envió este mensaje para avisarles que no voy a poder continuar con ustedes, me hubiera gustado mucho, pero hay razones personales por las que no puedo continuar en la competencia”, dijo

Más tarde se reveló que el conductor tuvo problemas de contrato con TV Azteca, la empresa en la que trabajaba.

La conductora Monique salió de La Casa de los Famosos por decisión propia. (Foto: moniquesanchez)

Juan Rivera en la tercera temporada

Juan Rivera, hermano de Lupillo Rivera, salió del reality show después de 42 días en la casa, contó que fue debido a problemas con su pareja.

Una temporada después ingresó su hermano Lupillo Rivera, quien llegó hasta las últimas instancias.

Thalí García de la cuarta temporada

La actriz cuenta que tomó la decisión de salir, mientras que el reality show la descalificó.

“Tuve un instinto muy fuerte y una necesidad de no dejar que nada se desvirtuara, se tergiversara, como saben tengo una familia aquí afuera que tengo que proteger... Sentí que en un momento todo se estaba saliendo de contexto y control”, explicó García sobre su salida.

Thalí García rompió el reglamento de 'La Casa de los Famosos 4'. (Foto: Facebook / @TELEMUNDO REALITIES)

Meses después de su salida, Thalí denunció a Telemundo y a la empresa que lleva los realities, Endemol Shine boomdog por las altas multas económicas y por querer terminar su contrato antes de tiempo, después de un juicio la actriz ganó la demanda.

En total, la última temporada tuvo tres salidas, las últimas fueron el de la influencer ‘La Divaza’ y Gregorio Pernía.

¿Cuánto es la multa por abandonar ‘la Casa de los Famosos’?

Hasta el momento se desconoce la cifra exacta de la multa que reciben los participantes que abandonan el reality show.

Durante su estancia en ‘La Casa de los Famosos’ la actriz Thalía García mencionó una cifra de 50 mil dólares, equivalente a 854 mil pesos mexicanos.