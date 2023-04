Edwin Luna reacciona a acusaciones de su exesposa: ‘Se me hace muy injusto’

El cantante Edwin Luna le respondió a su exesposa Erika Monclova, quien lo acusó de ser falso, manipulador, mentiroso e interesado cuando se trata de convivir con su hijo mayor, por lo que el vocalista de La Trakalosa de Monterrey publicó un video en redes sociales para aclarar su versión.

Todo ocurrió cuando el menor, de diez años, acompañó a Luna al escenario, tras lo cual lo señaló de tener el “corazón podrido”. En respuesta, el intérprete aseguró que esta vez no se quedaría callado y que le daba tristeza tener que alejarse de su hijo a raíz de este comportamiento.

Edwin Luna asegura que da manutención a su hijo

Entre conversaciones personales y documentos como prueba, Edwin aseguró que en diciembre pasado buscó al niño, quien le pidió un regalo de Navidad; posteriormente su madre habría solicitado un viaje a Disney.

Luna asegura que la demanda por la manutención ya la transitó y que hace una transferencia cada mes para los gastos. “El juez dictaminó que le diera 300 dólares mensuales y sabía que no era suficiente” contó al afirmar que en realidad percibe una cantidad 10 veces mayor y que además ha colaborado para el pago de su escuela.

Edwin Luna afirma que su ex lo amenazó

Cuando su hijo le pidió cantar, él accedió y pasaron un tiempo juntos en los camerinos; hace unos meses también habrían convivido, pero reveló que no subió las imágenes porque “me amenazó y me dijo que una abogada le había dicho que si subía fotos de mi hijo me iba a meter en problemas legales”.

Ante la situación, el artista conto que es injusto que no pueda disfrutar de su trabajo. Asimismo, detalló que la madre de su hijo le pidió a la compañía las regalías de una canción en la que participó como compositor.

“Si no se lo has permitido, tus razones tendrás. Yo lo único que hice ayer fue atender a mi hijo. Te respeto porque eres su mamá, jamás te he faltado al respeto, ofendido, jamás he dicho nada, pero también reconozco que por la falta de comunicación nunca hemos tenido una convivencia sana tú y yo, por lo cual yo prefiero mantenerme al margen”.