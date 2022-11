Leonardo DiCaprio y su trato con la película ‘Titanic‘; ¿Recibe más regalías que Kate Winslet?

La película de Titanic (1997) es considerada una de las películas más taquilleras de la industria de Hollywood. El éxito de la cinta propició que el patrimonio de uno de sus actores principales creciera exponencialmente.

Titanic es la historia del barco de nombre homónimo que terminó hundiéndose en el océano Atlantico. Protagonizada por Leonardo DiCaprio (Jack Dawson) y Kate Winslet (Rose DeWitt). A pesar de que el filme fue un éxito, solo uno de los actores principales continúa disfrutando de las ganancias de la cinta.

De acuerdo con el sitio especializado de Celebrity Net Worth, Leonardo DiCaprio recibió una cláusula especial en su contratación. La página comenta que el actor recibió 2,5 millones de dólares como sueldo base en la película, pero se le dio la oportunidad de beneficiarse del 1.8% de las regalías de Titanic. Lo que resultó en que el actor terminara con 40 millones de dólares al terminar de grabar el filme.

Se desconoce si Kate Winslet recibió el mismo trato que su contraparte masculina. El sitio de Celebrity Net Worth permite comparar el patrimonio de ambos intérpretes y resulta que Leonardo DiCaprio cuenta con 235 millones de dólares más que la actriz.

El estreno de la película de Titanic rompió los récords de la taquilla, en aquel entonces, ganando alrededor de dos billones de dólares.

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet actualmente

Ambos protagonistas de Titanic lograron seguir con sus carrera profesionales.

Kate Winslet continuó en la industria del entretenimiento con películas como Holly Smoke (1998), El viaje de Julia (1998), Contagio (2011), entre otros. Ha sido ganadora del premio Oscar por la cinta Una Pasión Secreta de 2009.

En una reciente ocasión, el pasado 19 de septiembre, la actriz fue hospitalizada por haberse lastimado durante el rodaje de la película Lee que trata sobre una exmodelo de la revista Vogue que se involucra como corresponsal en la Segunda Guerra Mundial.

Actualmente se espera que tenga su debut en el mundo de Pandora con el estreno de la película de Avatar: The Way of The Water.

Por otra parte, Leonardo DiCaprio también siguió en industria del entretenimiento. Participando en películas como El Lobo de Wall street (2013), Don’t Look Up (2021), entre otras cintas.

El actor se llevó el premio Oscar a mejor actor por la película de Revenant: El Renacido en 2016. Aparte de su carrera en la industria del entretenimiento, DiCaprio se ha enfocado en difundir diferentes causas relacionados con el cambio climático. Incluso es parte del equipo de inversores del negocio de hamburguesas veganas que tiene Lewis Hamilton.

Recientemente el actor, a principios del mes de octubre, se comenzó a especular la relación del actor con la modelo Gigi Hadid. De acuerdo con el medio US Weekley comentó que ambas celebridades “han estado reuniéndose en secreto y han pasado tiempo juntos en privado”.