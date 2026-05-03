Ricardo Monreal niega bloqueo de cuenta bancaria por la UIF: ‘Me conduzco con legalidad y soy honesto’

Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, negó que le bloquearan una cuenta bancaria de HSBC a su nombre, y calificó los rumores como algo totalmente falso.

En redes sociales, el diputado señaló que a lo largo de su trayectoria como servidor público ha sido objeto de afirmaciones falsas respecto a sus tareas; sin embargo, “al ser carentes de veracidad no las aclaro”.

Ante los rumores del congelamiento de la cuenta de HSBC, supuestamente por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Monreal aseguró que se trataba de un asunto delicado, por lo que salió públicamente a negarlo, además de que añadió que no tiene cuentas en esa institución financiera.

"No tengo cuentas en ese banco y nunca he tenido bloqueo bancario alguno“, escribió Ricardo Monreal en X.

El líder de los diputados de Morena aseguró que se conduce con legalidad, además de que actúa con honestidad en todas sus funciones, así que reclamó por posibles fines electorales detrás de estas noticias en su contra.

"La calumnia y la mentira no pueden permitirse ni querer convertirlas en éxito electorero“, puntualizó Monreal.

En días recientes circularon rumores sobre un supuesto bloqueo en una de las cuentas bancarias de Ricardo Monreal, esto, según las versiones, por solicitudes de información de Estados Unidos sobre movimientos financieros ligados a Morena.

Monreal no respondió sobre quiénes serían los responsables de difundir esta información ni cuáles serían sus fines.

La información se dio a la par de la acusación formal de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, además de vincular a otros nueve funcionarios, incluido el senador Pedro Inzunza, quien negó haber buscado ser testigo cooperante.

Mientras avanzan las investigaciones y se resuelve la acusación de Estados Unidos, criticada por la Fiscalía General de la República (FGR), Rubén Rocha Moya anunció que pidió licencia para separarse de su cargo, decisión que también tomó el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.