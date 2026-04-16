Monreal descarta crisis en coalición de izquierda: ‘Citlalli Hernández facilitará acuerdo entre los partidos’

El Diputado de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que la llegada de Citlalli Hernández a la Comsión de Elecciones de Morena es honesta y correcta (Foto: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO)

La renuncia de Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres marcó un ajuste interno en Morena previo al proceso electoral de 2027.

El movimiento ocurre en un contexto de definiciones estratégicas dentro del partido y de la coalición que mantiene con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El coordinador de Morena en Diputados, Ricardo Monreal, fijó postura pública sobre el tema. Afirmó que no existe una ruptura ni señales de debilitamiento en la alianza política, pese a los cambios recientes en la estructura partidista.

Monreal sostuvo que la decisión de Hernández responde a una lógica de orden institucional. Señaló que evitar la combinación de responsabilidades de gobierno y partido contribuye a la vida interna de Morena.

En ese marco, el legislador planteó que el relevo en funciones no altera el rumbo político de la coalición ni el proceso de selección de candidaturas que se prepara para los próximos comicios.

Ricardo Monreal descarta crisis en coalición de izquierda

El diputado declaró que no hay elementos para hablar de una fractura en la coalición de izquierda. Rechazó versiones sobre tensiones con el PT y el PVEM y afirmó que el objetivo de mantener la alianza rumbo a 2027 sigue vigente.

De acuerdo con Monreal, el bloque político mantiene coordinación. Indicó que los partidos aliados continúan en comunicación para definir candidaturas.

Citlalli Hernández facilitará acuerdos entre Morena, PT y PVEM

Monreal calificó como “honesto y correcto” que Hernández dejara el cargo en el gobierno federal para asumir tareas partidistas. Explicó que su nuevo rol permitirá concentrarse en la construcción de acuerdos internos.

Según el legislador, Citlalli Hernández, responsable de la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con experiencia en negociación política. Consideró que esa trayectoria será clave para fortalecer el entendimiento entre Morena y sus aliados.

También aclaró que su llegada no modifica la posición de la dirigencia nacional encabezada por Luisa María Alcalde. Señaló que se trata de una función complementaria enfocada en la operación política.

¿Qué se elige en México en 2027?

El partido alista su estructura para contender por 17 gubernaturas en el próximo ciclo electoral. En ese proceso, la Comisión Nacional de Elecciones tendrá un papel central en la definición de perfiles.

La responsabilidad de Citlalli será coordinar los mecanismos internos de selección.